Тюменские студенты помогают разбирать дамбы после паводка на реке Ишим

Волонтеры за день разобрали защитную дамбу в Плодопитомнике и деревне Макарова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Ишимском районе студенты из областной столицы пришли на помощь в разборе защитных сооружений в поселке Плодопитомник, а также в деревне Макарова и Большой Остров. Инфоцентр правительства региона сообщает, что на устранение последствий паводка приехало 50 добровольцев.

«Помощь в разборе временных защитных сооружений оказывают тюменские студенты. Вчера, в первый же день приезда, они завершили разбор мешков с песком в поселке Плодопитомник и деревне Макарова. Сегодня в деревне Большой Остров ребята продолжили работу. Среди 50-ти добровольцев есть и одна девушка», — сообщается в telegram-канале районных властей. Глава района Сергей Ломовцев поблагодарил добровольцев за помощь.

В конце апреля паводок на реке Ишим затопил СНТ в поселке Плодопитомник. Вода местами дошла до крыш домов, а перемещаться можно было только на лодке.