14 мая 2024

Тюменские студенты помогают разбирать дамбы после паводка на реке Ишим

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Инспекция "Опоры России" по селам, находящимся в зоне подтопления из-за паводка. Тюмень, половодье, дамба, паводок, наводнение, потоп, подтопление, разлив
Волонтеры за день разобрали защитную дамбу в Плодопитомнике и деревне Макарова Фото:
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В Ишимском районе студенты из областной столицы пришли на помощь в разборе защитных сооружений в поселке Плодопитомник, а также в деревне Макарова и Большой Остров. Инфоцентр правительства региона сообщает, что на устранение последствий паводка приехало 50 добровольцев.

«Помощь в разборе временных защитных сооружений оказывают тюменские студенты. Вчера, в первый же день приезда, они завершили разбор мешков с песком в поселке Плодопитомник и деревне Макарова. Сегодня в деревне Большой Остров ребята продолжили работу. Среди 50-ти добровольцев есть и одна девушка», — сообщается в telegram-канале районных властей. Глава района Сергей Ломовцев поблагодарил добровольцев за помощь.

В конце апреля паводок на реке Ишим затопил СНТ в поселке Плодопитомник. Вода местами дошла до крыш домов, а перемещаться можно было только на лодке.

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В Ишимском районе студенты из областной столицы пришли на помощь в разборе защитных сооружений в поселке Плодопитомник, а также в деревне Макарова и Большой Остров. Инфоцентр правительства региона сообщает, что на устранение последствий паводка приехало 50 добровольцев. «Помощь в разборе временных защитных сооружений оказывают тюменские студенты. Вчера, в первый же день приезда, они завершили разбор мешков с песком в поселке Плодопитомник и деревне Макарова. Сегодня в деревне Большой Остров ребята продолжили работу. Среди 50-ти добровольцев есть и одна девушка», — сообщается в telegram-канале районных властей. Глава района Сергей Ломовцев поблагодарил добровольцев за помощь. В конце апреля паводок на реке Ишим затопил СНТ в поселке Плодопитомник. Вода местами дошла до крыш домов, а перемещаться можно было только на лодке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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