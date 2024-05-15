Путин сделал заявление по Украине

Путин: Россия готова к диалогу по Украине

Киев и Запад не готовы к равноправному и честному диалогу с РФ, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом по урегулированию конфликта между странами. Однако эти переговоры должны быть с учетом ее интересов и вкупе с гарантиями безопасности для РФ. Об этом Путин заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине», — сказал Путин. Он отметил, что РФ вела эти переговоры. 15 апреля 2022 года в Стамбуле совместно с украинской делегацией был подготовлен проект будущего мирного соглашения.

Российский лидер подчеркнул, что в итоге западные союзники Киева рекомендовали продолжать боевые действия и совместно с ними добиваться стратегического поражения России. Президент считает, что Киев и Запад не готовы к равноправному и честному диалогу.

В частности, в США считают, что Киев не может начать переговоры с Москвой из-за слабости. Киев в свою очередь надеется на принятие своей формулы мира на саммите НАТО в Швейцарии, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.