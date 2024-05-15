Развожаев: ПВО сбивают воздушные цели над Севастополем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма. Крым, море, крым, севастополь, отдых, отпуск, юг, туризм
В Севастополе объявили ракетную опасность Фото:

В Севастополе активирована система противовоздушной обороны, все экстренные службы находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — написал в своем telegram-канале губернатор Севастополя.

Военные силы города проводят операции по уничтожению воздушных целей. Населению рекомендовано воздержаться от посещения открытых пространств и следовать всем инструкциям безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе активирована система противовоздушной обороны, все экстренные службы находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. «Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — написал в своем telegram-канале губернатор Севастополя. Военные силы города проводят операции по уничтожению воздушных целей. Населению рекомендовано воздержаться от посещения открытых пространств и следовать всем инструкциям безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...