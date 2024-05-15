Развожаев: ПВО сбивают воздушные цели над Севастополем

15 мая 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

В Севастополе объявили ракетную опасность Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Севастополе активирована система противовоздушной обороны, все экстренные службы находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. «Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — написал в своем telegram-канале губернатор Севастополя. Военные силы города проводят операции по уничтожению воздушных целей. Населению рекомендовано воздержаться от посещения открытых пространств и следовать всем инструкциям безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе активирована система противовоздушной обороны, все экстренные службы находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. «Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — написал в своем telegram-канале губернатор Севастополя. Военные силы города проводят операции по уничтожению воздушных целей. Населению рекомендовано воздержаться от посещения открытых пространств и следовать всем инструкциям безопасности.