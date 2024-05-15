15 мая 2024

Курганская область вошла в топ регион РФ, где бизнес чаще подает в арбитраж

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Разное. Курган, арбитражный суд, арбитражный суд курганской области
В России наметилась тенденция к снижению арбитражных споров среди предпринимателей Фото:

Курганская область оказалась в числе лидером среди регионов РФ, где представители бизнеса чаще подают иски в арбитражные суды. На территории приходится на одну организацию в два раза больше дел, чем общероссийский показатель. Эта информация содержится в исследовании сервиса «Контур.Фокус».

«В России больше всего дел на одно юрлицо из региона приходится на бизнес в Еврейской автономной области (0,65%), что в три раза больше среднего показателя по стране (0,22%). На втором месте — Ненецкий автономный округ (0,60%), на третьем — Ямало-Ненецкий округ и Курганская область. Согласно данным за прошлый год, там этот показатель равен 0,49%», — указано в исследовании по заказу ТАСС.

При этом в среднем по РФ количество арбитражных споров среди компаний сократилось. Из арбитражных материалов, зарегистрированных в этом году одну треть составляет категория «Неисполнение договорных обязательств перед контрагентом» (34,18%). На втором — судебные тяжбы «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения» (15,13%). Тройку лидеров замыкает категория «О взыскании взносов обязательного пенсионного страхования» (8,56%), Чуть больше 3% от общей массы приходится на разбирательства о банкротстве.

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Курганская область оказалась в числе лидером среди регионов РФ, где представители бизнеса чаще подают иски в арбитражные суды. На территории приходится на одну организацию в два раза больше дел, чем общероссийский показатель. Эта информация содержится в исследовании сервиса «Контур.Фокус». «В России больше всего дел на одно юрлицо из региона приходится на бизнес в Еврейской автономной области (0,65%), что в три раза больше среднего показателя по стране (0,22%). На втором месте — Ненецкий автономный округ (0,60%), на третьем — Ямало-Ненецкий округ и Курганская область. Согласно данным за прошлый год, там этот показатель равен 0,49%», — указано в исследовании по заказу ТАСС. При этом в среднем по РФ количество арбитражных споров среди компаний сократилось. Из арбитражных материалов, зарегистрированных в этом году одну треть составляет категория «Неисполнение договорных обязательств перед контрагентом» (34,18%). На втором — судебные тяжбы «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения» (15,13%). Тройку лидеров замыкает категория «О взыскании взносов обязательного пенсионного страхования» (8,56%), Чуть больше 3% от общей массы приходится на разбирательства о банкротстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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