Курганская область вошла в топ регион РФ, где бизнес чаще подает в арбитраж

16 мая 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

В России наметилась тенденция к снижению арбитражных споров среди предпринимателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область оказалась в числе лидером среди регионов РФ, где представители бизнеса чаще подают иски в арбитражные суды. На территории приходится на одну организацию в два раза больше дел, чем общероссийский показатель. Эта информация содержится в исследовании сервиса «Контур.Фокус». «В России больше всего дел на одно юрлицо из региона приходится на бизнес в Еврейской автономной области (0,65%), что в три раза больше среднего показателя по стране (0,22%). На втором месте — Ненецкий автономный округ (0,60%), на третьем — Ямало-Ненецкий округ и Курганская область. Согласно данным за прошлый год, там этот показатель равен 0,49%», — указано в исследовании по заказу ТАСС. При этом в среднем по РФ количество арбитражных споров среди компаний сократилось. Из арбитражных материалов, зарегистрированных в этом году одну треть составляет категория «Неисполнение договорных обязательств перед контрагентом» (34,18%). На втором — судебные тяжбы «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения» (15,13%). Тройку лидеров замыкает категория «О взыскании взносов обязательного пенсионного страхования» (8,56%), Чуть больше 3% от общей массы приходится на разбирательства о банкротстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская область оказалась в числе лидером среди регионов РФ, где представители бизнеса чаще подают иски в арбитражные суды. На территории приходится на одну организацию в два раза больше дел, чем общероссийский показатель. Эта информация содержится в исследовании сервиса «Контур.Фокус». «В России больше всего дел на одно юрлицо из региона приходится на бизнес в Еврейской автономной области (0,65%), что в три раза больше среднего показателя по стране (0,22%). На втором месте — Ненецкий автономный округ (0,60%), на третьем — Ямало-Ненецкий округ и Курганская область. Согласно данным за прошлый год, там этот показатель равен 0,49%», — указано в исследовании по заказу ТАСС. При этом в среднем по РФ количество арбитражных споров среди компаний сократилось. Из арбитражных материалов, зарегистрированных в этом году одну треть составляет категория «Неисполнение договорных обязательств перед контрагентом» (34,18%). На втором — судебные тяжбы «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения» (15,13%). Тройку лидеров замыкает категория «О взыскании взносов обязательного пенсионного страхования» (8,56%), Чуть больше 3% от общей массы приходится на разбирательства о банкротстве.