Савичева попросила подписчиков придумать надпись для футболки

16 мая 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Савичева создает новый мерч (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, обратилась к поклонникам с просьбой прислать строки из ее песен, подходящие для нового мерча. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мерч почти готов и мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли участие в финальной стадии создания футболки. Напишите ваши любимые строчки из моих последних песен, которые вы хотели бы увидеть в дизайне. Я напишу их специально для вас собственной рукой», — сообщила Савичева в посте. Ранее Савичева показала подписчикам полупрозрачное платье, в котором она пришла на премию «Жара». Она подчеркнула, что выход в свет в новом наряде для нее является радостным событием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, обратилась к поклонникам с просьбой прислать строки из ее песен, подходящие для нового мерча. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мерч почти готов и мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли участие в финальной стадии создания футболки. Напишите ваши любимые строчки из моих последних песен, которые вы хотели бы увидеть в дизайне. Я напишу их специально для вас собственной рукой», — сообщила Савичева в посте. Ранее Савичева показала подписчикам полупрозрачное платье, в котором она пришла на премию «Жара». Она подчеркнула, что выход в свет в новом наряде для нее является радостным событием.