Савичева попросила подписчиков придумать надпись для футболки

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Премьера фильма "Круэлла". Москва, савичева юлия
Савичева создает новый мерч (архивное фото) Фото:

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, обратилась к поклонникам с просьбой прислать строки из ее песен, подходящие для нового мерча. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мерч почти готов и мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли участие в финальной стадии создания футболки. Напишите ваши любимые строчки из моих последних песен, которые вы хотели бы увидеть в дизайне. Я напишу их специально для вас собственной рукой», — сообщила Савичева в посте.

Ранее Савичева показала подписчикам полупрозрачное платье, в котором она пришла на премию «Жара». Она подчеркнула, что выход в свет в новом наряде для нее является радостным событием.

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Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, обратилась к поклонникам с просьбой прислать строки из ее песен, подходящие для нового мерча. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мерч почти готов и мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли участие в финальной стадии создания футболки. Напишите ваши любимые строчки из моих последних песен, которые вы хотели бы увидеть в дизайне. Я напишу их специально для вас собственной рукой», — сообщила Савичева в посте. Ранее Савичева показала подписчикам полупрозрачное платье, в котором она пришла на премию «Жара». Она подчеркнула, что выход в свет в новом наряде для нее является радостным событием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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