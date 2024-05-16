Савичева попросила подписчиков придумать надпись для футболки

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, обратилась к поклонникам с просьбой прислать строки из ее песен, подходящие для нового мерча. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Мерч почти готов и мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли участие в финальной стадии создания футболки. Напишите ваши любимые строчки из моих последних песен, которые вы хотели бы увидеть в дизайне. Я напишу их специально для вас собственной рукой», — сообщила Савичева в посте.
Ранее Савичева показала подписчикам полупрозрачное платье, в котором она пришла на премию «Жара». Она подчеркнула, что выход в свет в новом наряде для нее является радостным событием.
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Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, обратилась к поклонникам с просьбой прислать строки из ее песен, подходящие для нового мерча. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мерч почти готов и мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли участие в финальной стадии создания футболки. Напишите ваши любимые строчки из моих последних песен, которые вы хотели бы увидеть в дизайне. Я напишу их специально для вас собственной рукой», — сообщила Савичева в посте. Ранее Савичева показала подписчикам полупрозрачное платье, в котором она пришла на премию «Жара». Она подчеркнула, что выход в свет в новом наряде для нее является радостным событием.