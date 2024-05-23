23 мая 2024

Пермяк отсудил около 300 тысяч рублей за двигатель для «Тойоты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, тойота, логотип, toyota
Компания взяла деньги за поставку двигателя и пропала Фото:

Житель Пермского края заказал в компании «Промоторг» двигатель для автомобиля «Тойота» и внес предоплату. Но компания не предоставила запчасть вовремя. Тогда мужчина обратился в суд.

«Пермяк приобрел в ООО „Промторг“ двигатель для автомобиля „Тойота“ стоимостью 90 тысяч рублей. В установленные договором сроки, поставка товара не осуществлена, а денежные средства не возвращены. Мужчина просит взыскать стоимость двигателя, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда», — сообщается в решении Кунгурского городского суда, которое есть в распоряжении URA.RU.

Уточняется, что перед подачей иска в суд мужчина отправил компании претензию с требованием расторгнуть договор продажи и вернуть ему деньги, но ответа не последовало. В суде поставщик не предъявил каких-либо доказательств, что двигатель все же был доставлен покупателю, поэтому суд встал на сторону мужчины и обязал ООО «Промторг» выплатить покупателю 285 тысяч рублей.

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Житель Пермского края заказал в компании «Промоторг» двигатель для автомобиля «Тойота» и внес предоплату. Но компания не предоставила запчасть вовремя. Тогда мужчина обратился в суд. «Пермяк приобрел в ООО „Промторг“ двигатель для автомобиля „Тойота“ стоимостью 90 тысяч рублей. В установленные договором сроки, поставка товара не осуществлена, а денежные средства не возвращены. Мужчина просит взыскать стоимость двигателя, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда», — сообщается в решении Кунгурского городского суда, которое есть в распоряжении URA.RU. Уточняется, что перед подачей иска в суд мужчина отправил компании претензию с требованием расторгнуть договор продажи и вернуть ему деньги, но ответа не последовало. В суде поставщик не предъявил каких-либо доказательств, что двигатель все же был доставлен покупателю, поэтому суд встал на сторону мужчины и обязал ООО «Промторг» выплатить покупателю 285 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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