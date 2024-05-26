Взятые в плен украинские боевики обратились к ВСУ с призывом сдаться. Видео

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Военнопленные украинцы призвали ВСУ сложить оружие, потому что нет смысла продолжать конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На запорожском направлении военные ВСУ, которых взяли в плен ВС РФ, призвали своих сослуживцев сдаться и сложить оружие. Это связан с тем, что они не видят смысла в продолжении сопротивления российской армии.

«Ребята, мы сейчас сдались, сдавайтесь и вы тоже», — передает «Пятый канал» слова одного из военных. Он отметил, что нет смысла продолжать вести боевые действия.

Другой пленный добавил, что учился в российской школе в столице. По его словам, если конфликт будет продолжаться, то всем военным ВСУ ждать беды.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю украинская армия потеряла до 11 205 человек. Помимо прочего, еще 67 военных Киева сдались в плен ВС РФ.

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На запорожском направлении военные ВСУ, которых взяли в плен ВС РФ, призвали своих сослуживцев сдаться и сложить оружие. Это связан с тем, что они не видят смысла в продолжении сопротивления российской армии. «Ребята, мы сейчас сдались, сдавайтесь и вы тоже», — передает «Пятый канал» слова одного из военных. Он отметил, что нет смысла продолжать вести боевые действия. Другой пленный добавил, что учился в российской школе в столице. По его словам, если конфликт будет продолжаться, то всем военным ВСУ ждать беды. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю украинская армия потеряла до 11 205 человек. Помимо прочего, еще 67 военных Киева сдались в плен ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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