На запорожском направлении военные ВСУ, которых взяли в плен ВС РФ, призвали своих сослуживцев сдаться и сложить оружие. Это связан с тем, что они не видят смысла в продолжении сопротивления российской армии.
«Ребята, мы сейчас сдались, сдавайтесь и вы тоже», — передает «Пятый канал» слова одного из военных. Он отметил, что нет смысла продолжать вести боевые действия.
Другой пленный добавил, что учился в российской школе в столице. По его словам, если конфликт будет продолжаться, то всем военным ВСУ ждать беды.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю украинская армия потеряла до 11 205 человек. Помимо прочего, еще 67 военных Киева сдались в плен ВС РФ.
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