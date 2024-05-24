За неделю ВСУ потеряли около 11 тысяч человек

Потери ВСУ за неделю превысили 11 тысяч
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Совокупные потери ВСУ за неделю составил до 11 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны во время брифинга. Еще 67 украинца сдались в плен ВС РФ. Также за неделю российские солдаты освободили три населенных пункта в ДНР и один в Харьковской области.
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