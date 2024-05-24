За неделю ВСУ потеряли около 11 тысяч человек

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Потери ВСУ за неделю превысили 11 тысяч
Потери ВСУ за неделю превысили 11 тысяч Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Совокупные потери ВСУ за неделю составил до 11 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны во время брифинга. Еще 67 украинца сдались в плен ВС РФ. Также за неделю российские солдаты освободили три населенных пункта в ДНР и один в Харьковской области.

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Совокупные потери ВСУ за неделю составил до 11 205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны во время брифинга. Еще 67 украинца сдались в плен ВС РФ. Также за неделю российские солдаты освободили три населенных пункта в ДНР и один в Харьковской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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