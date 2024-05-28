В США заявили о готовности украинцев к смене власти в стране

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Владимир Зеленский остается в тяжелом положении, так как многие хотят смены власти на Украине, пишет TWT
Владимир Зеленский остается в тяжелом положении, так как многие хотят смены власти на Украине, пишет TWT Фото:

Украинские граждане готовы к смене власти на Украине и уходу Владимира Зеленского, который продолжает оставаться на посту президента, несмотря на тот факт, что срок его полномочий фактически закончен. Об этом пишет The Washington Times. 

«Звездная сила Зеленского угасла, и украинская общественность, которая по-прежнему не хочет, чтобы Россия доминировала, по-видимому, готова к смене руководства», — сообщает обозреватель по вопросам национальной безопасности и иностранных дел в The Washington Times Джед Бэббин. Он подчеркивает, что в настоящий момент у Зеленского остается мало выбора, как действовать в сложившейся ситуации. В США предполагают, что украинский лидер может согласиться на переговоры с Россией, чтобы остаться у власти.

Владимир Зеленский в настоящий момент не является президентом в законном ключе. С таким заявлением выступал и Владимир Путин. Легитимность украинского лидера закончилась 20 мая.

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Украинские граждане готовы к смене власти на Украине и уходу Владимира Зеленского, который продолжает оставаться на посту президента, несмотря на тот факт, что срок его полномочий фактически закончен. Об этом пишет The Washington Times.  «Звездная сила Зеленского угасла, и украинская общественность, которая по-прежнему не хочет, чтобы Россия доминировала, по-видимому, готова к смене руководства», — сообщает обозреватель по вопросам национальной безопасности и иностранных дел в The Washington Times Джед Бэббин. Он подчеркивает, что в настоящий момент у Зеленского остается мало выбора, как действовать в сложившейся ситуации. В США предполагают, что украинский лидер может согласиться на переговоры с Россией, чтобы остаться у власти. Владимир Зеленский в настоящий момент не является президентом в законном ключе. С таким заявлением выступал и Владимир Путин. Легитимность украинского лидера закончилась 20 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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