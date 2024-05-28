Украинские граждане готовы к смене власти на Украине и уходу Владимира Зеленского, который продолжает оставаться на посту президента, несмотря на тот факт, что срок его полномочий фактически закончен. Об этом пишет The Washington Times.
«Звездная сила Зеленского угасла, и украинская общественность, которая по-прежнему не хочет, чтобы Россия доминировала, по-видимому, готова к смене руководства», — сообщает обозреватель по вопросам национальной безопасности и иностранных дел в The Washington Times Джед Бэббин. Он подчеркивает, что в настоящий момент у Зеленского остается мало выбора, как действовать в сложившейся ситуации. В США предполагают, что украинский лидер может согласиться на переговоры с Россией, чтобы остаться у власти.
Владимир Зеленский в настоящий момент не является президентом в законном ключе. С таким заявлением выступал и Владимир Путин. Легитимность украинского лидера закончилась 20 мая.
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