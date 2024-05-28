В ХМАО резко выросла заболеваемость корью

Заболеваемость корью в ХМАО выросла в 124 раза. Эта информация прозвучала во время доклада о деятельности окружного Роспотребнадзора за 2023 год на майской сессии думы Югры в Ханты-Мансийске.
«В Ханты-Мансийском автономном округе растет заболеваемость по 42 нозологиям. В этом списке на первом месте корь — выросла в 124 раза, коклюш — в 11,6 раза, грипп, скарлатина, стрептококковая инфекция — в 2,2 раза», — цитирует слова депутата и члена фракции «Единая Россия» Ларисы Белоцерковцевой официальный сайт Думы ХМАО.
По данным отчета, в ХМАО также увеличилось число жителей, заболевших ветряной оспой. Рост заболеваемости Белоцерковцева объясняет необоснованным отказом граждан от плановых прививок.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе отменили массовые мероприятия из-за кори. В окружном Роспотребнадзоре пояснили, что меры необходимы для предотвращения распространения инфекции.
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