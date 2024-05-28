28 мая 2024

В ХМАО резко выросла заболеваемость корью

Количество заболевших корью в ХМАО выросло в 124 раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость корью в ХМАО выросла в 124 раза.
Заболеваемость корью в ХМАО выросла в 124 раза. Фото:

Заболеваемость корью в ХМАО выросла в 124 раза. Эта информация прозвучала во время доклада о деятельности окружного Роспотребнадзора за 2023 год на майской сессии думы Югры в Ханты-Мансийске.

«В Ханты-Мансийском автономном округе растет заболеваемость по 42 нозологиям. В этом списке на первом месте корь — выросла в 124 раза, коклюш — в 11,6 раза, грипп, скарлатина, стрептококковая инфекция — в 2,2 раза», — цитирует слова депутата и члена фракции «Единая Россия» Ларисы Белоцерковцевой официальный сайт Думы ХМАО.

По данным отчета, в ХМАО также увеличилось число жителей, заболевших ветряной оспой. Рост заболеваемости Белоцерковцева объясняет необоснованным отказом граждан от плановых прививок. 

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе отменили массовые мероприятия из-за кори. В окружном Роспотребнадзоре пояснили, что меры необходимы для предотвращения распространения инфекции.

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Заболеваемость корью в ХМАО выросла в 124 раза. Эта информация прозвучала во время доклада о деятельности окружного Роспотребнадзора за 2023 год на майской сессии думы Югры в Ханты-Мансийске. «В Ханты-Мансийском автономном округе растет заболеваемость по 42 нозологиям. В этом списке на первом месте корь — выросла в 124 раза, коклюш — в 11,6 раза, грипп, скарлатина, стрептококковая инфекция — в 2,2 раза», — цитирует слова депутата и члена фракции «Единая Россия» Ларисы Белоцерковцевой официальный сайт Думы ХМАО. По данным отчета, в ХМАО также увеличилось число жителей, заболевших ветряной оспой. Рост заболеваемости Белоцерковцева объясняет необоснованным отказом граждан от плановых прививок.  Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе отменили массовые мероприятия из-за кори. В окружном Роспотребнадзоре пояснили, что меры необходимы для предотвращения распространения инфекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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