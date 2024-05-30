Пьяный тюменец одним ударом убил своего собутыльника

Мужчины выпивали на кухне, после чего завязалась драка с ножом
Пьяный житель села Омутинское одним ударом ножа убил своего собутыльника. Об этом сообщает СК по Тюменской области.
«По версии следствия, в вечернее время 18 марта 2024 года во время распития спиртных напитков в частном доме, расположенном в селе Омутинское между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 40-летний обвиняемый схватил на столе лежащий нож и нанес один удар в область лопатки 42-летнему знакомому», — сообщили в ведомстве. От полученной раны мужчина скончался на месте.
В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд.
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