31 мая 2024

В Нижнем Тагиле заметили взрослого трамвайного зацепера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане обнаружили трамвайного зацепера (архивное фото)
Свердловчане обнаружили трамвайного зацепера (архивное фото) Фото:

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) обнаружили на трамвае зацепера, который решил сэкономить на проезде в общественном транспорте. Любителем острых ощущений оказался взрослый мужчина. Об этом рассказали горожане в соцсети.

«Экстремальное катание на трамвае в Нижнем Тагиле — это не только удел безбашенных подростков. Мужчина решил стать зацепером, чтобы испытать судьбу и сэкономить 24 рубля на поездке», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в Госавтоинспекцию по Нижнему Тагилу. Ответ ожидается.

Ранее в Екатеринбурге был замечен молодой зацепер, который прокатился на трамвае по улице Ленина. Полиция проводила проверку по данному факту.

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Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) обнаружили на трамвае зацепера, который решил сэкономить на проезде в общественном транспорте. Любителем острых ощущений оказался взрослый мужчина. Об этом рассказали горожане в соцсети. «Экстремальное катание на трамвае в Нижнем Тагиле — это не только удел безбашенных подростков. Мужчина решил стать зацепером, чтобы испытать судьбу и сэкономить 24 рубля на поездке», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в Госавтоинспекцию по Нижнему Тагилу. Ответ ожидается. Ранее в Екатеринбурге был замечен молодой зацепер, который прокатился на трамвае по улице Ленина. Полиция проводила проверку по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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