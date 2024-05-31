Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) обнаружили на трамвае зацепера, который решил сэкономить на проезде в общественном транспорте. Любителем острых ощущений оказался взрослый мужчина. Об этом рассказали горожане в соцсети.
«Экстремальное катание на трамвае в Нижнем Тагиле — это не только удел безбашенных подростков. Мужчина решил стать зацепером, чтобы испытать судьбу и сэкономить 24 рубля на поездке», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в Госавтоинспекцию по Нижнему Тагилу. Ответ ожидается.
Ранее в Екатеринбурге был замечен молодой зацепер, который прокатился на трамвае по улице Ленина. Полиция проводила проверку по данному факту.
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