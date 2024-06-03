Швейцария отклонила выделение пакета помощи Украине из-за нейтралитета

Швейцаря отказалась предоставлять Украине 5,58 млрд долларов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Швейцария отклонила очередной пакет помощи Украине. Об этом сообщает издание Reuters.
«Верхняя палата парламента Швейцарии в понедельник отклонила взнос помощи Украине в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда американских долларов)», —
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