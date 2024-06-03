Швейцария отклонила выделение пакета помощи Украине из-за нейтралитета

03 июня 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Швейцаря отказалась предоставлять Украине 5,58 млрд долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швейцария отклонила очередной пакет помощи Украине. Об этом сообщает издание Reuters. «Верхняя палата парламента Швейцарии в понедельник отклонила взнос помощи Украине в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда американских долларов)», — передает Reuters. Издание уточняет, что запрос был отклонен из-за того, что Швейцария сохраняет нейтралитет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швейцария отклонила очередной пакет помощи Украине. Об этом сообщает издание Reuters. «Верхняя палата парламента Швейцарии в понедельник отклонила взнос помощи Украине в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда американских долларов)», — передает Reuters. Издание уточняет, что запрос был отклонен из-за того, что Швейцария сохраняет нейтралитет.