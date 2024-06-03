Швейцария отклонила выделение пакета помощи Украине из-за нейтралитета

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
Швейцаря отказалась предоставлять Украине 5,58 млрд долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Швейцария отклонила очередной пакет помощи Украине. Об этом сообщает издание Reuters.

«Верхняя палата парламента Швейцарии в понедельник отклонила взнос помощи Украине в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда американских долларов)», — передает Reuters. Издание уточняет, что запрос был отклонен из-за того, что Швейцария сохраняет нейтралитет.

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Швейцария отклонила очередной пакет помощи Украине. Об этом сообщает издание Reuters. «Верхняя палата парламента Швейцарии в понедельник отклонила взнос помощи Украине в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,58 миллиарда американских долларов)», — передает Reuters. Издание уточняет, что запрос был отклонен из-за того, что Швейцария сохраняет нейтралитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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