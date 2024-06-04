Mash: главаря банды «Боевые шмели» из Белгорода лишили гражданства РФ

Главарь банды "бБоевых шмелей", уроженец Украины Эмиль Гафаров из Белгорода лишен гражданства РФ за преступления. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«По информации Mash, уроженца Украины Эмиля Гафарова, который ни за что избивал и кошмарил людей, лишили гражданства РФ за преступление. И это четвертый случай в истории России», — заявили в telegram-канале. Сейчас Гафаров находится в СИЗО.
Членам банды инкриминируются статьи о покушении на убийство и возбуждении межнациональной розни. Материалы дела уже переданы в суд, где скоро должно быть вынесено окончательное решение.
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