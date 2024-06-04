Mash: главаря банды «Боевые шмели» из Белгорода лишили гражданства РФ

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Белгородского главаря банды боевых шмелей Эмиля Гафарова лишили гражданства РФ
Белгородского главаря банды боевых шмелей Эмиля Гафарова лишили гражданства РФ Фото:

Главарь банды "бБоевых шмелей", уроженец Украины Эмиль Гафаров из Белгорода лишен гражданства РФ за преступления. Об этом сообщил telegram-канал Mash. 

«По информации Mash, уроженца Украины Эмиля Гафарова, который ни за что избивал и кошмарил людей, лишили гражданства РФ за преступление. И это четвертый случай в истории России», — заявили в telegram-канале. Сейчас Гафаров находится в СИЗО. 

Членам банды инкриминируются статьи о покушении на убийство и возбуждении межнациональной розни. Материалы дела уже переданы в суд, где скоро должно быть вынесено окончательное решение.

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Главарь банды "бБоевых шмелей", уроженец Украины Эмиль Гафаров из Белгорода лишен гражданства РФ за преступления. Об этом сообщил telegram-канал Mash.  «По информации Mash, уроженца Украины Эмиля Гафарова, который ни за что избивал и кошмарил людей, лишили гражданства РФ за преступление. И это четвертый случай в истории России», — заявили в telegram-канале. Сейчас Гафаров находится в СИЗО.  Членам банды инкриминируются статьи о покушении на убийство и возбуждении межнациональной розни. Материалы дела уже переданы в суд, где скоро должно быть вынесено окончательное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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