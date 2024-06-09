На тюменском заводе водителя насмерть придавило погрузчиком

Инцидент на заводе произошел 1 июня 2024 года
Сотрудника ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» насмерть придавило вилочным погрузчиком. Инцидент произошел на предприятии 1 июня. Об этом стало известно журналистам.
«Погиб мужчина 1978 года рождения. Он был водителем вилочного погрузчика. Транспорт покатился и задавил работника», — сообщает 72.ru со ссылкой на собственного источника.
Агентство направило запрос в СУ СК РФ по региону. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что работник завода погиб на рабочем месте. В трудовой инспекции региона рассказали, что причину трагедии раскроют после окончания расследования.
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