09 июня 2024

На тюменском заводе водителя насмерть придавило погрузчиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент на заводе произошел 1 июня 2024 года
Инцидент на заводе произошел 1 июня 2024 года Фото:

Сотрудника ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» насмерть придавило вилочным погрузчиком. Инцидент произошел на предприятии 1 июня. Об этом стало известно журналистам.

«Погиб мужчина 1978 года рождения. Он был водителем вилочного погрузчика. Транспорт покатился и задавил работника», — сообщает 72.ru со ссылкой на собственного источника.

Агентство направило запрос в СУ СК РФ по региону. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что работник завода погиб на рабочем месте. В трудовой инспекции региона рассказали, что причину трагедии раскроют после окончания расследования.

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Сотрудника ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» насмерть придавило вилочным погрузчиком. Инцидент произошел на предприятии 1 июня. Об этом стало известно журналистам. «Погиб мужчина 1978 года рождения. Он был водителем вилочного погрузчика. Транспорт покатился и задавил работника», — сообщает 72.ru со ссылкой на собственного источника. Агентство направило запрос в СУ СК РФ по региону. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что работник завода погиб на рабочем месте. В трудовой инспекции региона рассказали, что причину трагедии раскроют после окончания расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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