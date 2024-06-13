В Пермском крае достали из воды тело утонувшего подростка

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Погибшего подростка искали водолазы
Погибшего подростка искали водолазы Фото:

В Пермском крае обнаружено тело подростка, утонувшего в реке Пизь. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего.

«Тело погибшего обнаружили. Сейчас устанавливают все обстоятельства его смерти», — пишет 59.RU cо ссылкой на СУ СК по Пермскому краю. 15-летний подросток погиб по время ныряния.

Несчастный случай произошел 9 июня в Чайковском городском округе. На поиски пропавшего была отправлена группа водолазов.

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В Пермском крае обнаружено тело подростка, утонувшего в реке Пизь. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. «Тело погибшего обнаружили. Сейчас устанавливают все обстоятельства его смерти», — пишет 59.RU cо ссылкой на СУ СК по Пермскому краю. 15-летний подросток погиб по время ныряния. Несчастный случай произошел 9 июня в Чайковском городском округе. На поиски пропавшего была отправлена группа водолазов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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