В Пермском крае достали из воды тело утонувшего подростка

Погибшего подростка искали водолазы
В Пермском крае обнаружено тело подростка, утонувшего в реке Пизь. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего.
«Тело погибшего обнаружили. Сейчас устанавливают все обстоятельства его смерти», — пишет 59.RU cо ссылкой на СУ СК по Пермскому краю. 15-летний подросток погиб по время ныряния.
Несчастный случай произошел 9 июня в Чайковском городском округе. На поиски пропавшего была отправлена группа водолазов.
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