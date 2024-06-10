Утонувшего мальчика в Пермском крае будут искать водолазы

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Мальчик пошел купаться и утонул
Мальчик пошел купаться и утонул Фото:

В Пермском крае продолжаются поиски подростка, который утонул в речке Пизь под Чайковским. Тело будут искать водолазы.

«11 июня на поиски мальчика отправят водолазов», — пишет 59.ru со ссылкой на Пермскую краевую службу спасения. Также издание обратилось в следственный комитет за подробностями происшествия. Там пояснили, что причины выясняются.

Ранее URA.RU рассказало, что 9 июня в реке Пизь в Чайковском городском округе утонул 15-летний подросток. Он во время купания нырнул и не вынырнул.

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В Пермском крае продолжаются поиски подростка, который утонул в речке Пизь под Чайковским. Тело будут искать водолазы. «11 июня на поиски мальчика отправят водолазов», — пишет 59.ru со ссылкой на Пермскую краевую службу спасения. Также издание обратилось в следственный комитет за подробностями происшествия. Там пояснили, что причины выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что 9 июня в реке Пизь в Чайковском городском округе утонул 15-летний подросток. Он во время купания нырнул и не вынырнул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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