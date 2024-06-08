08 июня 2024
07 июня 2024

В пермской реке Пизь утонул подросток

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Подросток утонул в Чайковском округе (архивное фото)
Подросток утонул в Чайковском округе (архивное фото) Фото:

В Чайковском округе (Пермский край) подросток утонул в реке Пизь. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС России.

«В Чайковском округе в реке Пизь недалеко от села Уральское утонул 15-летний подросток. Во время купания он нырнул и не вынырнул, — пишет „Комсомольская правда — Прикамье“ со ссылкой на данные МЧС.

Спасатели продолжают поиск тела утонувшего мальчика. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются, отмечает издание. 

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В Чайковском округе (Пермский край) подросток утонул в реке Пизь. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС России. «В Чайковском округе в реке Пизь недалеко от села Уральское утонул 15-летний подросток. Во время купания он нырнул и не вынырнул, — пишет „Комсомольская правда — Прикамье“ со ссылкой на данные МЧС. Спасатели продолжают поиск тела утонувшего мальчика. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются, отмечает издание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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