В пермской реке Пизь утонул подросток

Подросток утонул в Чайковском округе (архивное фото)
В Чайковском округе (Пермский край) подросток утонул в реке Пизь. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС России.
«В Чайковском округе в реке Пизь недалеко от села Уральское утонул 15-летний подросток. Во время купания он нырнул и не вынырнул, — пишет „Комсомольская правда — Прикамье“ со ссылкой на данные МЧС.
Спасатели продолжают поиск тела утонувшего мальчика. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются, отмечает издание.
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