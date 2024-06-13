В Тюмени возле компьютерного клуба обнаружили труп мужчины

Медики прибыли на место за считанные минуты
Рано утром в Тюмени возле компьютерного клуба по улице Республики обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Гибель тюменца подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.
«Ранним утром возле кибер-клуба „Матрикс“ на улице Республики обнаружили мужчину. Подробности неизвестны», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Тюмень».
В региональном департаменте здравоохранения сообщили, чтро вызов поступил 14 июня в 1:55. Бригада скорой медицинской помощи прибыла 2:06. Медики констатировали смерть пациента.
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