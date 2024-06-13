13 июня 2024

В Тюмени возле компьютерного клуба обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики прибыли на место за считанные минуты
Медики прибыли на место за считанные минуты Фото:

Рано утром в Тюмени возле компьютерного клуба по улице Республики обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Гибель тюменца подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

«Ранним утром возле кибер-клуба „Матрикс“ на улице Республики обнаружили мужчину. Подробности неизвестны», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Тюмень».

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, чтро вызов поступил 14 июня в 1:55. Бригада скорой медицинской помощи прибыла 2:06. Медики констатировали смерть пациента.

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Рано утром в Тюмени возле компьютерного клуба по улице Республики обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Гибель тюменца подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. «Ранним утром возле кибер-клуба „Матрикс“ на улице Республики обнаружили мужчину. Подробности неизвестны», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Тюмень». В региональном департаменте здравоохранения сообщили, чтро вызов поступил 14 июня в 1:55. Бригада скорой медицинской помощи прибыла 2:06. Медики констатировали смерть пациента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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