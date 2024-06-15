США увидели в предложениях Путина по Украине призыв к капитуляции

15 июня 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Россия прекратит огонь, как только ВСУ начнут выводить из новых регионов, заявлял Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США оценивают предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта с Украиной как требование капитуляции, а не призыв к диалогу. Об этом заявила американский вице-президент Камала Харрис. «Вчера Путин выдвинул предложение. Однако мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам, он призывает к капитуляции», — сказала Харрис. С таким заявлением она выступила в ходе выступления на конференции по украинскому конфликту в Швейцарии. Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. В этом случае Россия обещает прекратит огонь. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Мировое сообщество оценило инициативы Путина по Украине. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, предложение Путина «не может сработать», перелает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти США оценивают предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта с Украиной как требование капитуляции, а не призыв к диалогу. Об этом заявила американский вице-президент Камала Харрис. «Вчера Путин выдвинул предложение. Однако мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам, он призывает к капитуляции», — сказала Харрис. С таким заявлением она выступила в ходе выступления на конференции по украинскому конфликту в Швейцарии. Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. В этом случае Россия обещает прекратит огонь. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Мировое сообщество оценило инициативы Путина по Украине. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, предложение Путина «не может сработать», перелает RT.