15 июня 2024

США увидели в предложениях Путина по Украине призыв к капитуляции

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Россия прекратит огонь, как только ВСУ начнут выводить из новых регионов, заявлял Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США оценивают предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта с Украиной как требование капитуляции, а не призыв к диалогу. Об этом заявила американский вице-президент Камала Харрис.

«Вчера Путин выдвинул предложение. Однако мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам, он призывает к капитуляции», — сказала Харрис. С таким заявлением она выступила в ходе выступления на конференции по украинскому конфликту в Швейцарии.

Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. В этом случае Россия обещает прекратит огонь. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Мировое сообщество оценило инициативы Путина по Украине. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, предложение Путина «не может сработать», перелает RT.

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Власти США оценивают предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта с Украиной как требование капитуляции, а не призыв к диалогу. Об этом заявила американский вице-президент Камала Харрис. «Вчера Путин выдвинул предложение. Однако мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам, он призывает к капитуляции», — сказала Харрис. С таким заявлением она выступила в ходе выступления на конференции по украинскому конфликту в Швейцарии. Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести войска из Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР. В этом случае Россия обещает прекратит огонь. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Мировое сообщество оценило инициативы Путина по Украине. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, предложение Путина «не может сработать», перелает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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