Украину удивило предложение дружественных России стран

Дружественные России страны предложили контакты для коммуникации Москвы и Киева. Это удивило Украину, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человек Дмитрий Лубинец.
«Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций», — сказал Лубинец в эфире телемарафона, пишет украинское издание УНИАН.
В выходные в Швейцарии прошел саммит по Украине. Российских представителей на него не приглашали. Итоговую декларацию подписали 80 стран и четыре организации. Однако ряд участников саммита признали его бесполезность как раз-таки из-за отсутствия на нем России.
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