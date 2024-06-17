Украину удивило предложение дружественных России стран

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На саммите ряд стран предложил контакты Киеву с Москвой
На саммите ряд стран предложил контакты Киеву с Москвой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дружественные России страны предложили контакты для коммуникации Москвы и Киева. Это удивило Украину, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человек Дмитрий Лубинец.

«Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций», — сказал Лубинец в эфире телемарафона, пишет украинское издание УНИАН. 

В выходные в Швейцарии прошел саммит по Украине. Российских представителей на него не приглашали. Итоговую декларацию подписали 80 стран и четыре организации. Однако ряд участников саммита признали его бесполезность как раз-таки из-за отсутствия на нем России.

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Дружественные России страны предложили контакты для коммуникации Москвы и Киева. Это удивило Украину, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человек Дмитрий Лубинец. «Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций», — сказал Лубинец в эфире телемарафона, пишет украинское издание УНИАН.  В выходные в Швейцарии прошел саммит по Украине. Российских представителей на него не приглашали. Итоговую декларацию подписали 80 стран и четыре организации. Однако ряд участников саммита признали его бесполезность как раз-таки из-за отсутствия на нем России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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