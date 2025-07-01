Россиянам усложнили оформление дарственных

С 1 января 2025 года в России стала обязательной нотариальная форма сделок по дарению жилья, включая передачи недвижимости между родственниками. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Нововведение должно снизить число мошеннических схем с договорами дарения и обеспечить дополнительную защиту прав граждан.
«В 2025 году, прежде всего, нужно сказать об устранении серьезного риска при сделках с недвижимостью — афер с договорами дарения. С января 2025 года нотариальная форма сделок по дарению жилья стала обязательной, в том числе и для родственников. До этого у дарителей была альтернатива — договор в простой письменной форме, оформленный в МФЦ. Однако таким вариантом часто пользовались злоумышленники, беспрепятственно получающие этим путем чужую недвижимость», — отметили в Федеральной нотариальной палате. Информацию передает РИА Новости.
Теперь все сделки дарения недвижимости подлежат обязательному удостоверению у нотариуса. Перед оформлением договора специалист проводит правовую экспертизу, выясняет волю сторон и уточняет, действительно ли даритель осознает последствия своих действий.
Если квартира является единственным жильем собственника, нотариус предложит альтернативные варианты: завещание или договор ренты, что позволит сохранить право проживания и избежать риска остаться без жилья. В случае возникновения сомнений относительно понимания сути сделки одной из сторон нотариус обязан отказаться от ее удостоверения. При этом если сделка заверена, нотариус несет по ней имущественную ответственность.
Ранее в России обсуждались различные меры по борьбе с мошенничеством при операциях с недвижимостью. В частности, Генпрокуратура поддержала инициативу о запрете сделок с жильем за наличные, а также сообщила о зафиксированном росте числа преступлений, связанных с лишением граждан квартир.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.