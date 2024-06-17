Конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, не привела к ожидаемым результатам из-за отсутствия на ней России. Об этом заявил депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
«Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия», — сказал депутат в интервью РИА Новости. Котре заметил, что США и их союзники снова заверили Украину, что будут ее поддерживать. А украинский лидер Владимир Зеленский снова заявил, что Россию можно победить.
«Это принятия желаемое за действительное и это далеко от реальности. Через три недели об этой конференции никто и не вспомнит», — заключил Котре.
В эти выходные в швейцарском в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. На конференции было подписано коммюнике, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Также Зеленский выдвинул условия для переговоров с Москвой: они могут состояться, когда Россия отодвинет свои войска. Вскоре президент Швейцарии Виола Амхерд анонсировала второй саммит по Украине, пока без даты, но до проведения выборов в США в ноябре.
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