В Германии признали полный провал конференции по Украине в Швейцарии

Депутат АдГ Котре: конференция по Украине провалилась из-за отсутствия РФ
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Владимир Зеленский на саммите выдвинул условия для России
Владимир Зеленский на саммите выдвинул условия для России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, не привела к ожидаемым результатам из-за отсутствия на ней России. Об этом заявил депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия», — сказал депутат в интервью РИА Новости. Котре заметил, что США и их союзники снова заверили Украину, что будут ее поддерживать. А украинский лидер Владимир Зеленский снова заявил, что Россию можно победить. 

«Это принятия желаемое за действительное и это далеко от реальности. Через три недели об этой конференции никто и не вспомнит», — заключил Котре.

В эти выходные в швейцарском в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. На конференции было подписано коммюнике, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Также Зеленский выдвинул условия для переговоров с Москвой: они могут состояться, когда Россия отодвинет свои войска. Вскоре президент Швейцарии Виола Амхерд анонсировала второй саммит по Украине, пока без даты, но до проведения выборов в США в ноябре. 

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Конференция по Украине, прошедшая в Швейцарии, не привела к ожидаемым результатам из-за отсутствия на ней России. Об этом заявил депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. «Конференция не могла принести никаких результатов, поскольку Россия не принимала в ней участия», — сказал депутат в интервью РИА Новости. Котре заметил, что США и их союзники снова заверили Украину, что будут ее поддерживать. А украинский лидер Владимир Зеленский снова заявил, что Россию можно победить.  «Это принятия желаемое за действительное и это далеко от реальности. Через три недели об этой конференции никто и не вспомнит», — заключил Котре. В эти выходные в швейцарском в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. На конференции было подписано коммюнике, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Также Зеленский выдвинул условия для переговоров с Москвой: они могут состояться, когда Россия отодвинет свои войска. Вскоре президент Швейцарии Виола Амхерд анонсировала второй саммит по Украине, пока без даты, но до проведения выборов в США в ноябре. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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