В Европе рассказали о неожиданном решении Макрона по Зеленскому после разговора с Путиным

Кошкович: поговорив с Путиным, Макрон может помочь отстранить Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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После разговора с Путиным 1 июля Макрон может поспособствовать отстранению Зеленского от власти
После разговора с Путиным 1 июля Макрон может поспособствовать отстранению Зеленского от власти Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 1 июля может посодействовать отстранению Владимира Зеленского от власти на Украине. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. 

«Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном итоге он может способствовать отстранению Зеленского от должности», — заявил Кошкович. Информацию он опубликовал в соцсети Х. 

Ранее в Кремле раскрыли подробности телефонных переговорах между Путиным и Макроном. Так, стороны рассмотрели вопросы, связанные конфликтом на Украине, и обсудили эскалацию ситуации между Ираном и Израилем, а также тему ударов США по ядерным объектам Тегерана. Известно, что лидеры РФ и Франции договорились поддерживать дальнейшие контакты для потенциального согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, после беседы с российским президентом Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По данным источника РБК-Украина, французский лидер подробно рассказал украинскому коллеге о содержании беседы с Владимиром Путиным. 

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Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 1 июля может посодействовать отстранению Владимира Зеленского от власти на Украине. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.  «Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном итоге он может способствовать отстранению Зеленского от должности», — заявил Кошкович. Информацию он опубликовал в соцсети Х.  Ранее в Кремле раскрыли подробности телефонных переговорах между Путиным и Макроном. Так, стороны рассмотрели вопросы, связанные конфликтом на Украине, и обсудили эскалацию ситуации между Ираном и Израилем, а также тему ударов США по ядерным объектам Тегерана. Известно, что лидеры РФ и Франции договорились поддерживать дальнейшие контакты для потенциального согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, после беседы с российским президентом Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По данным источника РБК-Украина, французский лидер подробно рассказал украинскому коллеге о содержании беседы с Владимиром Путиным. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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