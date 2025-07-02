Экс-резидента Сколково приговорили к 5 годам колонии

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Бывшего резидента Сколково Юрия Евстигнеева приговорили к 5 годам и 10 месяцам колонии. Об этом сообщает Пресненский суд Москвы. Причиной для приговора стало обвинение Евстигнеева в особо крупном мошенничестве и изготовлении оружия.

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Бывшего резидента Сколково Юрия Евстигнеева приговорили к 5 годам и 10 месяцам колонии. Об этом сообщает Пресненский суд Москвы. Причиной для приговора стало обвинение Евстигнеева в особо крупном мошенничестве и изготовлении оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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