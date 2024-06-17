Звезда рыбалки из ЯНАО Иванова открыла сезон "жидкой воды"
Звезда рыбалки Анастасия Иванова из Ноябрьска (ЯНАО) открыла сезон летней рыбалки. Она рассказала, что в первый же день выловила щуку весом в 3575 граммов, чем побила личный рекорд.
«Мы наконец-то открыли сезон жидкой воды! Сразу побила свой рекорд. Хоть и на 115 грамм, но все же», — написала Иванова на своей странице «ВКонтакте».
Предыдущий летний рекорд девушки — щука, которая весила 3460 граммов, зимний — 4000 граммов. Также она поделилась фотографией новой личной победы.
Иванова выловила щуку весом 3575 граммов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!