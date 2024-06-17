17 июня 2024

Звезда рыбалки из ЯНАО побила личный рекорд. Фото

Рыбачка из Ноябрьска Иванова похвасталась летним уловом
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезда рыбалки из ЯНАО Иванова открыла сезон "жидкой воды"
Звезда рыбалки из ЯНАО Иванова открыла сезон "жидкой воды" Фото:

Звезда рыбалки Анастасия Иванова из Ноябрьска (ЯНАО) открыла сезон летней рыбалки. Она рассказала, что в первый же день выловила щуку весом в 3575 граммов, чем побила личный рекорд.

«Мы наконец-то открыли сезон жидкой воды! Сразу побила свой рекорд. Хоть и на 115 грамм, но все же», — написала Иванова на своей странице «ВКонтакте».

Предыдущий летний рекорд девушки — щука, которая весила 3460 граммов, зимний — 4000 граммов. Также она поделилась фотографией новой личной победы.

Иванова выловила щуку весом 3575 граммов
Иванова выловила щуку весом 3575 граммов
Фото:

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Звезда рыбалки Анастасия Иванова из Ноябрьска (ЯНАО) открыла сезон летней рыбалки. Она рассказала, что в первый же день выловила щуку весом в 3575 граммов, чем побила личный рекорд. «Мы наконец-то открыли сезон жидкой воды! Сразу побила свой рекорд. Хоть и на 115 грамм, но все же», — написала Иванова на своей странице «ВКонтакте». Предыдущий летний рекорд девушки — щука, которая весила 3460 граммов, зимний — 4000 граммов. Также она поделилась фотографией новой личной победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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