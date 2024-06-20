20 июня 2024

Летать из Ханты-Мансийска станет удобнее благодаря новому программному комплексу

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая программа в аэропорту Ханты-Мансийска будет работать исключительно на российском ПО
Новая программа в аэропорту Ханты-Мансийска будет работать исключительно на российском ПО Фото:

В аэропорт Ханты-Мансийска (ХМАО) внедрят новую автоматизированную систему комплексного обслуживания рейсов АС «КОБРА». Здесь ее впервые применят исключительно с использованием российского программного обеспечения. Такое решение сделает полеты более удобными и комфортными, сообщил директор АО «Юграавиа» Александр Качура.

«Внедрение АС „КОБРА“ повысит уровень комфорта и безопасности югорчан и гостей округа, обеспечив более высокое качество обслуживания и оперативное решение любых задач», — сказал Качура на площадке Международного авиационного инновационного форума МАИФ-2024 в Санкт-Петербурге. Его слова передает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Там же уточняется, что для новой системы будет использоваться только российское ПО.

Это стало возможным благодаря подписанному на форуме соглашению между Качурой и разработчиком комплекса — российской компанией «РИВЦ-Пулково». Такая автоматизация сделает информацию на новых табло и в звуковых сообщениях более доступной для восприятия, а регистрацию пассажиров и багажа — быстрее. Также она освободит персонал, что позволит ему уделять больше времени пассажирам, а использование исключительно российского ПО — защитит от санкционных рисков.

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В аэропорт Ханты-Мансийска (ХМАО) внедрят новую автоматизированную систему комплексного обслуживания рейсов АС «КОБРА». Здесь ее впервые применят исключительно с использованием российского программного обеспечения. Такое решение сделает полеты более удобными и комфортными, сообщил директор АО «Юграавиа» Александр Качура. «Внедрение АС „КОБРА“ повысит уровень комфорта и безопасности югорчан и гостей округа, обеспечив более высокое качество обслуживания и оперативное решение любых задач», — сказал Качура на площадке Международного авиационного инновационного форума МАИФ-2024 в Санкт-Петербурге. Его слова передает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Там же уточняется, что для новой системы будет использоваться только российское ПО. Это стало возможным благодаря подписанному на форуме соглашению между Качурой и разработчиком комплекса — российской компанией «РИВЦ-Пулково». Такая автоматизация сделает информацию на новых табло и в звуковых сообщениях более доступной для восприятия, а регистрацию пассажиров и багажа — быстрее. Также она освободит персонал, что позволит ему уделять больше времени пассажирам, а использование исключительно российского ПО — защитит от санкционных рисков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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