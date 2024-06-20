Летать из Ханты-Мансийска станет удобнее благодаря новому программному комплексу

В аэропорт Ханты-Мансийска (ХМАО) внедрят новую автоматизированную систему комплексного обслуживания рейсов АС «КОБРА». Здесь ее впервые применят исключительно с использованием российского программного обеспечения. Такое решение сделает полеты более удобными и комфортными, сообщил директор АО «Юграавиа» Александр Качура.
«Внедрение АС „КОБРА“ повысит уровень комфорта и безопасности югорчан и гостей округа, обеспечив более высокое качество обслуживания и оперативное решение любых задач», — сказал Качура на площадке Международного авиационного инновационного форума МАИФ-2024 в Санкт-Петербурге. Его слова передает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». Там же уточняется, что для новой системы будет использоваться только российское ПО.
Это стало возможным благодаря подписанному на форуме соглашению между Качурой и разработчиком комплекса — российской компанией «РИВЦ-Пулково». Такая автоматизация сделает информацию на новых табло и в звуковых сообщениях более доступной для восприятия, а регистрацию пассажиров и багажа — быстрее. Также она освободит персонал, что позволит ему уделять больше времени пассажирам, а использование исключительно российского ПО — защитит от санкционных рисков.
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