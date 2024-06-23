В Киеве прогремели взрывы: карта СВО на 23 июня

В Киеве и Житомире были слышны взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН. В столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 23 июня — в материале URA.RU.
Взрывы в Киеве
В Киеве и Житомире произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН. В столице Украины в это время работала система ПВО.
Позже воздушная тревога, объявленная в ряде областей Украины, была отменена. Сигналы опасности прозвучали в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и других областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Сирены перестали работать после того, как сигнал ракетной опасности продолжался чуть более часа. По данным официального ресурса по оповещению населения, сейчас ни один регион страны не находится в красной зоне.
В Киеве зафиксированы звуки взрывов. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.
Атаки ВСУ по территории РФ
Брянская область
Средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Инцидент произошел в Суражском районе, где была предпринята попытка атаковать местные объекты.
«Предпринята попытка атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА», — отметил Богомаз в своем telelgram-канале. По его словам, два БПЛА были сбиты силами ПВО.
Он отметил, что не было ни пострадавших, ни разрушений. За сутки было ликвидировано 30 дронов.
Липецкая область
Режим воздушной опасности был введен на территории Липецкой области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов. Воздушная тревога была объявлена в 03:14 по московскому времени и длилась более трех часов. Также был введен режим угрозы атаки беспилотников в 04:16 по московскому времени, который продолжался более двух часов.
Смоленская область
Средства ПВО успешно сбили БПЛА ВСУ над Смоленском и Ярцевым. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
«Над Смоленском и Ярцевым сработали силы ПВО для отражения атаки украинских БПЛА», — отметил Анохин. По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
Воронежская область
В Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Позднее он сообщил, что опасность атаки БПЛА была отменена. Режим действовал чуть менее четырех часов.
Запорожское направление
По информации telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, на данном направлении идут позиционные бои по всей линии фронта. Там отметили, что ситуация остается стабильной без особых изменений.
Донецкое направление
В Красногоровке продолжаются городские бои, передает Wargonzo. В районе Карловки и около Карловского водохранилища зафиксированы тактические успехи российских войск. В Яснобродовке и на подступах к Новоселовке Первой также отмечены продвижения. В Соколе продолжаются ожесточенные бои, где ВСУ пытаются удерживать позиции. Движение российских войск также зафиксировано в направлении к населенному пункту Нью-Йорк.
Часовоярское направление
По информации Wargonzo, ситуация остается напряженной с продолжением тяжелых боев в пригороде Часов Яра. Там активно используются средства дальнего поражения.
Харьковское направление
На харьковском фронте ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Волчанска и Глубокого. Там линия боевого соприкосновения не претерпела значительных изменений, добавил Wargonzo.
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