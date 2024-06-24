Жителям Ямала окажут бесплатную квалифицированную юридическую помощь

Для жителей ЯНАО 28 июня будет доступно получение бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в Ассоциации юристов России в Ямало-Ненецком автономном округе.
«Ямало-Ненецким региональным отделением Ассоциации юристов России 28 июня будет проводиться Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению», — рассказали на официальной странице ассоциации «ВКонтакте». Прием граждан будет осуществляться в восьми городах и одном селе Ямала.
- Салехард, улица Подшибякина, дом 25а, кабинет 9
- Лабытнанги, площадь В.Нака, д. 1, кабинеты 110, 139
- Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 3, кабинет 213
- Ноябрьск, улица Ленина, д. 47, кабинет 10
- Губкинский, мкр. 4, д. 24, кабинет 1
- Надым, улица Зверева, д. 8, кабинет 310
- Муравленко, улица 70 лет Октября, д. 30а, кабинет 8
- Тарко-Сале, ул. Республики д. 25, кабинет 212
- Мужи, ул. Уральская, д. 14а, кабинет 206
В юридических консультациях примут участие юристы Управления «Государственного юридического бюро», специалисты ФССП по ЯНАО, Адвокатской палаты ЯНАО, Росреестра, государственного фонда «Защитники отечества», а также работники муниципалитетов округа. Мероприятие будет проходить в формате открытых дверей. Работать специалисты будут с 9:00 до 18:00 без перерыва.
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