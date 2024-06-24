24 июня 2024

Жителям Ямала окажут бесплатную квалифицированную юридическую помощь

В ЯНАО 28 июня пройдет день оказания бесплатной юридической помощи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прием граждан будет осуществляться в режиме открытых дверей (архивное фото)
Прием граждан будет осуществляться в режиме открытых дверей (архивное фото) Фото:

Для жителей ЯНАО 28 июня будет доступно получение бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в Ассоциации юристов России в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Ямало-Ненецким региональным отделением Ассоциации юристов России 28 июня будет проводиться Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению», — рассказали на официальной странице ассоциации «ВКонтакте». Прием граждан будет осуществляться в восьми городах и одном селе Ямала. 

  • Салехард, улица Подшибякина, дом 25а, кабинет 9
  • Лабытнанги, площадь В.Нака, д. 1, кабинеты 110, 139
  • Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 3, кабинет 213
  • Ноябрьск, улица Ленина, д. 47, кабинет 10
  • Губкинский, мкр. 4, д. 24, кабинет 1
  • Надым, улица Зверева, д. 8, кабинет 310
  • Муравленко, улица 70 лет Октября, д. 30а, кабинет 8
  • Тарко-Сале, ул. Республики д. 25, кабинет 212
  • Мужи, ул. Уральская, д. 14а, кабинет 206

В юридических консультациях примут участие юристы Управления «Государственного юридического бюро», специалисты ФССП по ЯНАО, Адвокатской палаты ЯНАО, Росреестра, государственного фонда «Защитники отечества», а также работники муниципалитетов округа. Мероприятие будет проходить в формате открытых дверей. Работать специалисты будут с 9:00 до 18:00 без перерыва. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для жителей ЯНАО 28 июня будет доступно получение бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в Ассоциации юристов России в Ямало-Ненецком автономном округе. «Ямало-Ненецким региональным отделением Ассоциации юристов России 28 июня будет проводиться Единый день оказания бесплатной юридической помощи населению», — рассказали на официальной странице ассоциации «ВКонтакте». Прием граждан будет осуществляться в восьми городах и одном селе Ямала.  В юридических консультациях примут участие юристы Управления «Государственного юридического бюро», специалисты ФССП по ЯНАО, Адвокатской палаты ЯНАО, Росреестра, государственного фонда «Защитники отечества», а также работники муниципалитетов округа. Мероприятие будет проходить в формате открытых дверей. Работать специалисты будут с 9:00 до 18:00 без перерыва. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...