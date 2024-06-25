25 июня 2024

Ассанж обязался уничтожить информацию Wikileaks

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Ассанж уничтожит часть раскрытой информации
Ассанж уничтожит часть раскрытой информации Фото:

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж должен выполнить условия сделки, предусматривающие уничтожение определенной информации, как часть процедуры его освобождения. Об этом сообщает издание Guardian, ссылаясь на события в суде.

«Джулиан Ассанж должен дать указание WikiLeaks уничтожить информацию и предоставить письменные показания о том, что он это сделал. Американские адвокаты удовлетворены», — сообщила корреспондент Guardian Хелен Дэвидсон из зала суда на острове Сайпан.

По информации министерства юстиции США, ожидается, что суд утвердит сделку и вынесет приговор в течение одного дня, после чего Ассанж сможет вернуться в Австралию. Вашингтон планирует прокомментировать ситуацию по завершении судебного процесса. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской стороной и уже отправился в родную Австралию.

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж должен выполнить условия сделки, предусматривающие уничтожение определенной информации, как часть процедуры его освобождения. Об этом сообщает издание Guardian, ссылаясь на события в суде. «Джулиан Ассанж должен дать указание WikiLeaks уничтожить информацию и предоставить письменные показания о том, что он это сделал. Американские адвокаты удовлетворены», — сообщила корреспондент Guardian Хелен Дэвидсон из зала суда на острове Сайпан. По информации министерства юстиции США, ожидается, что суд утвердит сделку и вынесет приговор в течение одного дня, после чего Ассанж сможет вернуться в Австралию. Вашингтон планирует прокомментировать ситуацию по завершении судебного процесса. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской стороной и уже отправился в родную Австралию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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