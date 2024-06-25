Ассанж обязался уничтожить информацию Wikileaks

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж должен выполнить условия сделки, предусматривающие уничтожение определенной информации, как часть процедуры его освобождения. Об этом сообщает издание Guardian, ссылаясь на события в суде.
«Джулиан Ассанж должен дать указание WikiLeaks уничтожить информацию и предоставить письменные показания о том, что он это сделал. Американские адвокаты удовлетворены», — сообщила корреспондент Guardian Хелен Дэвидсон из зала суда на острове Сайпан.
По информации министерства юстиции США, ожидается, что суд утвердит сделку и вынесет приговор в течение одного дня, после чего Ассанж сможет вернуться в Австралию. Вашингтон планирует прокомментировать ситуацию по завершении судебного процесса. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской стороной и уже отправился в родную Австралию.
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