Бежавшей от талибов журналистке пришлось вернуться из РФ в Афганистан

26 июня 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Журналистке из Афганистана пришлось вернуться на родину, где ей грозит смертная казнь (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Журналистке из Афганистана Кобре Хассани пришлось вернуться на родину из России, где она скрывалась от Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), действующей власти, против которой она открыто выступала. В РФ ей отказали в политическом убежище. «В феврале судья Кировского районного суда вынесла приговор Хассани и постановила ее освободить, поскольку она отбыла в СИЗО назначенный ей срок за нарушение миграционного законодательства. Тогда же было отменено решение о ее депортации в Афганистан, и ее освободили из центра для нелегалов (ЦВСИГ) в Красном Селе. Однако легальный статус в России получить для нее оказалось невозможно: в убежище ей было отказано», — сообщает «Фонтанка.ру». Адвокаты и афганская диаспора пытались помочь девушке уехать в безопасную страну: на родине ей грозит смертная казнь. Хассани бежала из Афганистана в 2021 году после прихода к власти талибов, так как вела образ жизни, идущий в разрез с их требованиями. До бегства журналистка получила высшее образование, работала на телевидении и выступала за права женщин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналистке из Афганистана Кобре Хассани пришлось вернуться на родину из России, где она скрывалась от Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), действующей власти, против которой она открыто выступала. В РФ ей отказали в политическом убежище. «В феврале судья Кировского районного суда вынесла приговор Хассани и постановила ее освободить, поскольку она отбыла в СИЗО назначенный ей срок за нарушение миграционного законодательства. Тогда же было отменено решение о ее депортации в Афганистан, и ее освободили из центра для нелегалов (ЦВСИГ) в Красном Селе. Однако легальный статус в России получить для нее оказалось невозможно: в убежище ей было отказано», — сообщает «Фонтанка.ру». Адвокаты и афганская диаспора пытались помочь девушке уехать в безопасную страну: на родине ей грозит смертная казнь. Хассани бежала из Афганистана в 2021 году после прихода к власти талибов, так как вела образ жизни, идущий в разрез с их требованиями. До бегства журналистка получила высшее образование, работала на телевидении и выступала за права женщин.