В Тюмени планируют построить спортивный стадион для игр КХЛ. Видео

26 июня 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

В Тюмени разработали проект многофункционального спортивного центра, который сможет принимать игры КХЛ Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области разработан проект многофункционального спортивного комплекса, который может трансформироваться в большую ледовую арену. Об этом глава региона Александр Моор заявил во время встречи с участниками форума «УТРО». «Когда построят ледовую арену для КХЛ? Скоро. На самом деле, эта идея была давно. И это, скорее, вопрос не о ледовой арене. Это вопрос о многофункциональном комплексе. Потому что просто строить ледовую арену неэффективно. Такой проект у нас разработан. Мы его в свое время спроектировали с учетом лучшего зарубежного опыта. Это центр большой вместимости, который очень легко трансформируется. В котором можно проводить спорт: хоккей, футбол, баскетбол и любые другие мероприятия. Суть такого здания — оно должно быть в постоянной работе. Потому что у него очень высокие затраты на содержание и их нужно окупать. Мы об этом думаем. Я думаю, что в понятной перспективе, не очень далекой, такой объект у нас появится», — заявил Моор во время своего выступления. Губернатор Моор не стал озвучивать конкретную дату начала строительства спортивного центра. Также он не озвучил сумму предполагаемых затрат на реализацию проекта. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор принимает участие в молодежном форуме «УТРО». Он проходит с 22 по 28 июня в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области разработан проект многофункционального спортивного комплекса, который может трансформироваться в большую ледовую арену. Об этом глава региона Александр Моор заявил во время встречи с участниками форума «УТРО». «Когда построят ледовую арену для КХЛ? Скоро. На самом деле, эта идея была давно. И это, скорее, вопрос не о ледовой арене. Это вопрос о многофункциональном комплексе. Потому что просто строить ледовую арену неэффективно. Такой проект у нас разработан. Мы его в свое время спроектировали с учетом лучшего зарубежного опыта. Это центр большой вместимости, который очень легко трансформируется. В котором можно проводить спорт: хоккей, футбол, баскетбол и любые другие мероприятия. Суть такого здания — оно должно быть в постоянной работе. Потому что у него очень высокие затраты на содержание и их нужно окупать. Мы об этом думаем. Я думаю, что в понятной перспективе, не очень далекой, такой объект у нас появится», — заявил Моор во время своего выступления. Губернатор Моор не стал озвучивать конкретную дату начала строительства спортивного центра. Также он не озвучил сумму предполагаемых затрат на реализацию проекта. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор принимает участие в молодежном форуме «УТРО». Он проходит с 22 по 28 июня в Екатеринбурге.