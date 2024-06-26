В Тюмени планируют построить спортивный стадион для игр КХЛ. Видео

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Кубок Гагарина. Магнитогорск, кхл, кубок гагарина
В Тюмени разработали проект многофункционального спортивного центра, который сможет принимать игры КХЛ Фото:

В Тюменской области разработан проект многофункционального спортивного комплекса, который может трансформироваться в большую ледовую арену. Об этом глава региона Александр Моор заявил во время встречи с участниками форума «УТРО».

«Когда построят ледовую арену для КХЛ? Скоро. На самом деле, эта идея была давно. И это, скорее, вопрос не о ледовой арене. Это вопрос о многофункциональном комплексе. Потому что просто строить ледовую арену неэффективно. Такой проект у нас разработан. Мы его в свое время спроектировали с учетом лучшего зарубежного опыта. Это центр большой вместимости, который очень легко трансформируется. В котором можно проводить спорт: хоккей, футбол, баскетбол и любые другие мероприятия. Суть такого здания — оно должно быть в постоянной работе. Потому что у него очень высокие затраты на содержание и их нужно окупать. Мы об этом думаем. Я думаю, что в понятной перспективе, не очень далекой, такой объект у нас появится», — заявил Моор во время своего выступления.

Губернатор Моор не стал озвучивать конкретную дату начала строительства спортивного центра. Также он не озвучил сумму предполагаемых затрат на реализацию проекта.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор принимает участие в молодежном форуме «УТРО». Он проходит с 22 по 28 июня в Екатеринбурге.

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В Тюменской области разработан проект многофункционального спортивного комплекса, который может трансформироваться в большую ледовую арену. Об этом глава региона Александр Моор заявил во время встречи с участниками форума «УТРО». «Когда построят ледовую арену для КХЛ? Скоро. На самом деле, эта идея была давно. И это, скорее, вопрос не о ледовой арене. Это вопрос о многофункциональном комплексе. Потому что просто строить ледовую арену неэффективно. Такой проект у нас разработан. Мы его в свое время спроектировали с учетом лучшего зарубежного опыта. Это центр большой вместимости, который очень легко трансформируется. В котором можно проводить спорт: хоккей, футбол, баскетбол и любые другие мероприятия. Суть такого здания — оно должно быть в постоянной работе. Потому что у него очень высокие затраты на содержание и их нужно окупать. Мы об этом думаем. Я думаю, что в понятной перспективе, не очень далекой, такой объект у нас появится», — заявил Моор во время своего выступления. Губернатор Моор не стал озвучивать конкретную дату начала строительства спортивного центра. Также он не озвучил сумму предполагаемых затрат на реализацию проекта. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор принимает участие в молодежном форуме «УТРО». Он проходит с 22 по 28 июня в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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