Губернатор Тюменской области Моор признался, что он подкаблучник. Видео

26 июня 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил перед участниками форума «УТРО» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор признался в том, что в семейной жизни он является подкаблучником, потому что любит свою жену. Такое заявление он сделал, выступая перед участниками форума «УТРО», который проходит в Екатеринбурге с 22 по 28 июня. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Я, например, подкаблучник. Очень удобно, мужики. Я считаю, что только сильный мужчина всегда первым делает шаг. Даже когда он не прав. Хотя я и козерог, я никогда не упираюсь по этому поводу, потому что люблю свою жену. И каждый день — все сильнее», — заявил он участникам форума «УТРО». Ранее агентство писало о том, что, выступая перед участниками форума, губернатор Моор заявил, что в Тюмени появится собственный центр спорта, который сможет принимать игры Континентальной хоккейной лиги. По его словам, проект такого стадиона уже разработан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор признался в том, что в семейной жизни он является подкаблучником, потому что любит свою жену. Такое заявление он сделал, выступая перед участниками форума «УТРО», который проходит в Екатеринбурге с 22 по 28 июня. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Я, например, подкаблучник. Очень удобно, мужики. Я считаю, что только сильный мужчина всегда первым делает шаг. Даже когда он не прав. Хотя я и козерог, я никогда не упираюсь по этому поводу, потому что люблю свою жену. И каждый день — все сильнее», — заявил он участникам форума «УТРО». Ранее агентство писало о том, что, выступая перед участниками форума, губернатор Моор заявил, что в Тюмени появится собственный центр спорта, который сможет принимать игры Континентальной хоккейной лиги. По его словам, проект такого стадиона уже разработан.