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Авиаперевозчик разнообразит меню на рейсах из ЯНАО закусками и кондитеркой

Авиакомпания из Ямала добавила на рейсах холодные закуски с рыбой и мясом
© Служба новостей «URA.RU»
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Меню разнообразят на восьми рейсах из городов ЯНАО и обратно
Меню разнообразят на восьми рейсах из городов ЯНАО и обратно Фото:

С первого июля авиакомпания «Ямал» добавит в меню холодные закуски, бутерброды и кондитерские изделия на восьми рейсах, в том числе в Екатеринбург, Омск, Новосибирск. Об этом сообщают авторы страницы «Типичный Ямал» в сети «ВКонтакте».

«Авиакомпания „Ямал“ с первого июля добавит холодные закуски на восьми рейсах», — сообщает источник. Речь идет, в том числе и об обратных направлениях. В списке рейсы:

  • Екатеринбург — Ноябрьск;
  • Екатеринбург — Надым;
  • Екатеринбург — Новый Уренгой;
  • Новый Уренгой — Омск;
  • Ноябрьск — Омск;
  • Надым — Омск;
  • Новый Уренгой — Новосибирск;
  • Салехард — Ноябрьск.

В меню предполагаются холодная мясная, рыбная и овощная закуски или салат, а также булочка, масло, сыр и кондитерское изделие. Ранее сообщалось, что свою работу прекратит касса авиакомпании «Ямал» в московском аэропорту Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

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С первого июля авиакомпания «Ямал» добавит в меню холодные закуски, бутерброды и кондитерские изделия на восьми рейсах, в том числе в Екатеринбург, Омск, Новосибирск. Об этом сообщают авторы страницы «Типичный Ямал» в сети «ВКонтакте». «Авиакомпания „Ямал“ с первого июля добавит холодные закуски на восьми рейсах», — сообщает источник. Речь идет, в том числе и об обратных направлениях. В списке рейсы: В меню предполагаются холодная мясная, рыбная и овощная закуски или салат, а также булочка, масло, сыр и кондитерское изделие. Ранее сообщалось, что свою работу прекратит касса авиакомпании «Ямал» в московском аэропорту Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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