Авиаперевозчик разнообразит меню на рейсах из ЯНАО закусками и кондитеркой

С первого июля авиакомпания «Ямал» добавит в меню холодные закуски, бутерброды и кондитерские изделия на восьми рейсах, в том числе в Екатеринбург, Омск, Новосибирск. Об этом сообщают авторы страницы «Типичный Ямал» в сети «ВКонтакте».
«Авиакомпания „Ямал“ с первого июля добавит холодные закуски на восьми рейсах», — сообщает источник. Речь идет, в том числе и об обратных направлениях. В списке рейсы:
- Екатеринбург — Ноябрьск;
- Екатеринбург — Надым;
- Екатеринбург — Новый Уренгой;
- Новый Уренгой — Омск;
- Ноябрьск — Омск;
- Надым — Омск;
- Новый Уренгой — Новосибирск;
- Салехард — Ноябрьск.
В меню предполагаются холодная мясная, рыбная и овощная закуски или салат, а также булочка, масло, сыр и кондитерское изделие. Ранее сообщалось, что свою работу прекратит касса авиакомпании «Ямал» в московском аэропорту Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
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