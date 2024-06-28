В московском аэропорту закроют кассу ямальского авиаперевозчика

Касса АК "Ямал" прекратит работу в аэропорту Домодедово
Касса авиакомпании «Ямал» в московском аэропорту Домодедово прекратит свою работу. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
«С 29 июня прекращает работу касса авиакомпании в аэропорту Домодедово. Приобрести билет и дополнительные услуги, связанные с перелетом можно на сайте авиаперевозчика», — сообщили в авиакомпании.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу АК «Ямал», чтобы узнать причину закрытия кассы в Домодедово. На момент публикации ответ не поступил.
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