В московском аэропорту закроют кассу ямальского авиаперевозчика

В аэропорту Домодедово закроют кассу авиакомпании «Ямал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Касса АК "Ямал" прекратит работу в аэропорту Домодедово
Касса АК "Ямал" прекратит работу в аэропорту Домодедово Фото:

Касса авиакомпании «Ямал» в московском аэропорту Домодедово прекратит свою работу. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.  

«С 29 июня прекращает работу касса авиакомпании в аэропорту Домодедово. Приобрести билет и дополнительные услуги, связанные с перелетом можно на сайте авиаперевозчика», — сообщили в авиакомпании.  

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу АК «Ямал», чтобы узнать причину закрытия кассы в Домодедово. На момент публикации ответ не поступил.  

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Касса авиакомпании «Ямал» в московском аэропорту Домодедово прекратит свою работу. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.   «С 29 июня прекращает работу касса авиакомпании в аэропорту Домодедово. Приобрести билет и дополнительные услуги, связанные с перелетом можно на сайте авиаперевозчика», — сообщили в авиакомпании.   Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу АК «Ямал», чтобы узнать причину закрытия кассы в Домодедово. На момент публикации ответ не поступил.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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