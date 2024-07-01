01 июля 2024

На трассе Тюмень — Нижняя-Тавда насмерть сбили женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла ночью
Авария произошла ночью Фото:

На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль Lifan насмерть сбил 32-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Смертельная авария произошла ночью 2 июля.

«На 50-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда, здесь автомобилем Lifan сбита 32-летняя жительница села Андрюшино. Женщина погибла», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что погибшая шла по дороге без световозвращающих элементов. Водителем иномарки оказался житель Нижней Тавды. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль Lifan насмерть сбил 32-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Смертельная авария произошла ночью 2 июля. «На 50-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда, здесь автомобилем Lifan сбита 32-летняя жительница села Андрюшино. Женщина погибла», — рассказали в пресс-службе ведомства. Известно, что погибшая шла по дороге без световозвращающих элементов. Водителем иномарки оказался житель Нижней Тавды. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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