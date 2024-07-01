Авария произошла ночью
На трассе Тюмень — Нижняя Тавда автомобиль Lifan насмерть сбил 32-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Смертельная авария произошла ночью 2 июля.
«На 50-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда, здесь автомобилем Lifan сбита 32-летняя жительница села Андрюшино. Женщина погибла», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Известно, что погибшая шла по дороге без световозвращающих элементов. Водителем иномарки оказался житель Нижней Тавды. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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