В Челябинской области за июнь выпало три месячных нормы осадков

В Челябинской области из-за интенсивных дождей за июнь количество осадков составило три месячных нормы. Об итогах месяца URA.RU сообщили в областном гидрометеоцентре.
«Июнь 2024 „переплюнул“ июнь 2023 года по количеству опасный явлений погоды — их оказалось девять. В регионе также наблюдались интенсивные осадки. Их суммарное количество составило 70-190 мм — это 2-3 месячные нормы», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Среди опасных явлений погоды были как заморозки, так и аномально жаркая погода. Температура воздуха в начале месяца превысила норму на один градус, а во второй декаде — на 7 — 9 градусов. При этом заморозки в регионе доходили до минус одного градуса. Максимально столбики температура воздуха поднималась до 36, а на поверхности почвы- до 65.
Особенно сильные дожди прошли в Нязепетровске, Миассе, Верхнем Уфалее и Катав-Ивановске. Притом в Варненском, Троицком и Октябрьском районах наблюдалась чрезвычайная пожарная опасность из-за малого количества осадков. Синоптики также зафиксировали крупный град диаметром от трех до четырех сантиметров.
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