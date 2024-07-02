В Челябинской области за июнь выпало три месячных нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц в регионе выпало 2 - 3 месячных нормы осадков
За месяц в регионе выпало 2 - 3 месячных нормы осадков Фото:

В Челябинской области из-за интенсивных дождей за июнь количество осадков составило три месячных нормы. Об итогах месяца URA.RU сообщили в областном гидрометеоцентре.

«Июнь 2024 „переплюнул“ июнь 2023 года по количеству опасный явлений погоды — их оказалось девять. В регионе также наблюдались интенсивные осадки. Их суммарное количество составило 70-190 мм — это 2-3 месячные нормы», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Среди опасных явлений погоды были как заморозки, так и аномально жаркая погода. Температура воздуха в начале месяца превысила норму на один градус, а во второй декаде — на 7 — 9 градусов. При этом заморозки в регионе доходили до минус одного градуса. Максимально столбики температура воздуха поднималась до 36, а на поверхности почвы- до 65.

Особенно сильные дожди прошли в Нязепетровске, Миассе, Верхнем Уфалее и Катав-Ивановске. Притом в Варненском, Троицком и Октябрьском районах наблюдалась чрезвычайная пожарная опасность из-за малого количества осадков. Синоптики также зафиксировали крупный град диаметром от трех до четырех сантиметров.

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В Челябинской области из-за интенсивных дождей за июнь количество осадков составило три месячных нормы. Об итогах месяца URA.RU сообщили в областном гидрометеоцентре. «Июнь 2024 „переплюнул“ июнь 2023 года по количеству опасный явлений погоды — их оказалось девять. В регионе также наблюдались интенсивные осадки. Их суммарное количество составило 70-190 мм — это 2-3 месячные нормы», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Среди опасных явлений погоды были как заморозки, так и аномально жаркая погода. Температура воздуха в начале месяца превысила норму на один градус, а во второй декаде — на 7 — 9 градусов. При этом заморозки в регионе доходили до минус одного градуса. Максимально столбики температура воздуха поднималась до 36, а на поверхности почвы- до 65. Особенно сильные дожди прошли в Нязепетровске, Миассе, Верхнем Уфалее и Катав-Ивановске. Притом в Варненском, Троицком и Октябрьском районах наблюдалась чрезвычайная пожарная опасность из-за малого количества осадков. Синоптики также зафиксировали крупный град диаметром от трех до четырех сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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