НА ПВЗ Wildberries в Челябинске обрушился кипяток

Пункт выдачи маркетплейса Wildberries на Калинина, 34 в Челябинске серьезно пострадал из-за потопа. Виной всему стал прорыв в подвальном помещении многоквартирном жилого дома, откуда вечером хлынул кипяток. Об этом сообщил владелец пункта Александр.
«Потолок помещения серьезно пострадал: он вздулся из-за кипятка, на нем стоит вода, а почти все светильники не работают. К счастью, посылки клиентов удалось сохранить. Предстоит серьезный ремонт», — рассказал владелец сайту «74.ру».
Ущерб для бизнеса оказался значительным. Повреждены потолок, стены и гипсокартонные перегородки. По предварительным подсчетам, на материалы для ремонта потребуется не менее 100 тысяч рублей.
Управляющая компания «Мой Дом Урал» отреагировала на вызов: аварийная бригада перекрыла стояк отопления. Для полного устранения последствий теперь необходимо откачать воду из подвала.
