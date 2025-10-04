04 октября 2025

НА ПВЗ Wildberries в Челябинске обрушился кипяток

Помещение Wildberries после потопа в Челябинске придется ремонтировать
Помещение Wildberries после потопа в Челябинске придется ремонтировать

Пункт выдачи маркетплейса Wildberries на Калинина, 34 в Челябинске серьезно пострадал из-за потопа. Виной всему стал прорыв в подвальном помещении многоквартирном жилого дома, откуда вечером хлынул кипяток. Об этом сообщил владелец пункта Александр.

«Потолок помещения серьезно пострадал: он вздулся из-за кипятка, на нем стоит вода, а почти все светильники не работают. К счастью, посылки клиентов удалось сохранить. Предстоит серьезный ремонт», — рассказал владелец сайту «74.ру».

Ущерб для бизнеса оказался значительным. Повреждены потолок, стены и гипсокартонные перегородки. По предварительным подсчетам, на материалы для ремонта потребуется не менее 100 тысяч рублей.

Управляющая компания «Мой Дом Урал» отреагировала на вызов: аварийная бригада перекрыла стояк отопления. Для полного устранения последствий теперь необходимо откачать воду из подвала.

