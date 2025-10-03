Челябинский «Трактор» проверит на прочность китайских драконов в Петербурге

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» после гостевых поражений от «Спартака» (6:3) и московского «Динамо» (3:2 по буллитам) отправится в северную столицу. «Черно-белые» продолжат выездную серию встречей с «Шанхайскими драконами». О том, чего ждать от игры, об истории противостояния, и у кого больше шансов на победу — в материале URA.RU.
История противостояния
Собственно с «Шанхайскими драконами» «Трактор» не встречался. Однако челябинцы играли с командой «Куньлунь ред старз», правопреемником которой являются «драконы».
Всего в истории «Трактор» и «Куньлунь» провели друг против друга 27 матчей. Побед 16 против 11 в пользу «Трактора». Шайбы 75:59 в пользу трактористов.
С чем подошли к игре
Команда Жерара Галлана начала сезон неожиданно резво. Из пяти последних игр «драконы» выиграли три, проиграв гостевые матчи владивостокскому «Адмиралу» и московскому «Динамо» (в овертайме) и выиграв у нижегородского «Торпедо» (в овертайме), «Спартака» и тольяттинской «Лады». Команда находится на 4-м месте в Западной конференции. После 9 игр команда набрала 12 очков при пяти победах и четырех поражениях.
Клуб Бенуа Гру показывает нестабильную игру. В пяти играх команда выиграла дважды — у «Нефтехимика» и омского «Авангарда», при этом проиграв московскому «Динамо» и дважды уступив «Спартаку». Команда находится на пятом месте на Востоке с 11-ю очками. При пяти победах «черно-белые» проиграли шесть встреч.
На кого рассчитывать
Среди нападающих «Трактора» выделяются Джошуа Ливо с 14 очками (4+10) и Пьеррик Дюбе с 8 очками (4+4). А Семен Дер-Аргучинцев набрал 100 очков в лиге, при этом 8 ассистентских баллов — в нынешнем сезоне. Лидер по набранным очкам среди защитников — Григорий Дронов с восемью очками (4+4) и Джордан Гросс (1+4).
«Драконы» могут рассчитывать на Борну Рендулича, в 9 играх набравшего 10 очков (3+7) и Ника Меркли с 8 очками (5+3). Лидер среди защитников — Адам Кленденинг. В 9 играх он набрал 8 (1+7) очков.
Прогнозы
Большинство букмекеров делают ставку на победу «Трактора». Коэффициент на нее 2,20 в основное время, а на победу «драконов» — 2,70. Матч «Шанхайские драконы» — «Трактор начнется 4 октября на „СКА-арене“ „Трактор“ в 19 часов по уральскому времени. Транслировать его будут каналы KHL и KHL Prime, а также ОТВ.
