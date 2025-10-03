В Челябинске стартовали продажи билетов на новогодние корпоративы

Рестораны Челябинска начали продавать билеты на новогодние корпоративы. Стоимость участия варьируется от 3 до 7,5 тысячи рублей за человека в зависимости от программы, даты и условий заведения. О том, что предлагают местные заведения — рассказывает URA.RU.
В ресторане «Уральские пельмени» корпоративы пройдут с 12 по 30 декабря. Доступны три площадки: основной зал вместимостью до 320 человек и два небольших — на 25 и 40 гостей. В меню — закуски, салаты, горячее блюдо, напиток. Билет стоит от 5,5 тысячи рублей. В цену включена развлекательная программа с кавер-группой «In Cash» и ведущими. Разрешено приносить собственные напитки, включая алкоголь, без ограничений. Однако их необходимо передать ресторану за сутки до торжества с чеками и марками.
В ресторане «Хачапури, выпечка и вино» сборные корпоративы состоятся 19, 20, 25, 26 и 27 декабря. Вечер включает банкетное меню, дискотеку и ведущего. Стоимость участия определили в 4,5 тысячи рублей без алкоголя или 5,1 тысячи рублей при условии, что напитки гости приносят сами.
Ресторация «Маркштадт» объявила даты сборных корпоративов с программой «Все включено». Стоимость 13 и 18 декабря составит шесть тысяч рублей, 20 декабря — 6,9 тысячи рублей. В программу входят меню, ведущий, вокальные номера и конкурсы. Разрешено приносить свой алкоголь. Также возможен выкуп зала под закрытие для одной компании 28 и 30 декабря, цена в этом случае — от 5,9 тысячи рублей с человека.
Ресторан «Фонд Культуры» установил стоимость в среднем от пяти тысяч рублей за человека. Цена зависит от даты: минимальная сумма — 3,5 тысячи за банкет и 1,5 тысячи за программу, максимальная — семь тысяч рублей. Вечера сопровождаются живой музыкой, шоу-балетом, номерами оригинального жанра и выступлением Деда Мороза и Снегурочки. Возможен выкуп зала «Амфитеатр» на 120 гостей за 500 тысяч рублей.
В ресторане «Шафран» минимальная стоимость вечера начинается от четырех тысяч рублей, она варьируется в зависимости от даты и достигает 6,5 тысячи рублей. В программе: ведущий, артисты, скидка на спиртное при выполнении депозитных условий. Для небольших компаний предлагают арендовать зал «Гурме» (до 40 человек) от 80 тысяч рублей, для крупных — «Дастархан» (до 180 гостей) от 300 тысяч рублей.
В ресторане «Максимилианс» корпоративы пройдут с 18 по 30 декабря. Стоимость — от шести тысяч рублей с человека. В нее включены банкетное меню, напитки и развлекательная программа с живой музыкой, конкурсами и выступлениями артистов.
В пивном ресторане Paulaner вечера состоятся с 18 по 29 декабря. Цена зависит от даты и времени покупки: при раннем бронировании — от 5,8 тысячи рублей, при позднем — от 6,1 до 7 тысяч рублей. В программу входят шоу-балет, выступление кавер-группы и банкет с пятью блюдами и напитками.
Ресторан «Птичка» обозначил стоимость билета на корпоратив в 5,5 тысячи рублей. В нее включены питание, живая музыка, шоу-программа и участие Деда Мороза и Снегурочки.
В отеле «Смолино Парк» сборные корпоративы пройдут 21 и 24 декабря. Билет обойдется в 7,5 тысячи рублей, в стоимость включены банкетное меню, алкоголь, выступления артистов и развлекательная программа.
Сеть «Густо Место» предлагает корпоративы от трех тысяч рублей за гостя. В программу входят ведущий, диджей, Дед Мороз и Снегурочка. Гостям разрешено приносить с собой напитки, фрукты и овощи.
В среднем цена новогоднего корпоратива в Челябинске начинается от трех тысяч рублей и достигает 7,5 тысячи. Разница зависит от формата: от камерных сборных вечеров до больших программ с живыми концертами и выкупом залов.
