Названа причина, по которой самолет из Тюмени в Ереван вернулся в аэропорт вылета

Борт авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из Тюмени в Ереван 3 июля, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа автопилота. Об этом в своем telegram-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«3 июля экипаж воздушного судна Boeing-738 авиакомпании „ЮТэйр“, вылетевший в 06:18 местного времени по маршруту Тюмень — Ереван, после взлета доложил об отказе автопилота и принятом решении о возврате на аэродром вылета. Посадка прошла благополучно в 08:43 местного времени. Ситуация на контроле Уральской транспортной прокуратуры», — рассказали в ведомстве.
Как ранее писало URA.RU, после взлета самолет кружил над Тюменью более двух часов. Это было необходимо, чтобы выработать топливо перед посадкой.
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