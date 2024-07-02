02 июля 2024

Названа причина, по которой самолет из Тюмени в Ереван вернулся в аэропорт вылета

У рейса «ЮТэйр» из Тюмени в Ереван отказал автопилот
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У самолета отказал автопилот
У самолета отказал автопилот Фото:

Борт авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из Тюмени в Ереван 3 июля, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа автопилота. Об этом в своем telegram-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«3 июля экипаж воздушного судна Boeing-738 авиакомпании „ЮТэйр“, вылетевший в 06:18 местного времени по маршруту Тюмень — Ереван, после взлета доложил об отказе автопилота и принятом решении о возврате на аэродром вылета. Посадка прошла благополучно в 08:43 местного времени. Ситуация на контроле Уральской транспортной прокуратуры», — рассказали в ведомстве.

Как ранее писало URA.RU, после взлета самолет кружил над Тюменью более двух часов. Это было необходимо, чтобы выработать топливо перед посадкой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Борт авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из Тюмени в Ереван 3 июля, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа автопилота. Об этом в своем telegram-канале сообщает Уральская транспортная прокуратура. «3 июля экипаж воздушного судна Boeing-738 авиакомпании „ЮТэйр“, вылетевший в 06:18 местного времени по маршруту Тюмень — Ереван, после взлета доложил об отказе автопилота и принятом решении о возврате на аэродром вылета. Посадка прошла благополучно в 08:43 местного времени. Ситуация на контроле Уральской транспортной прокуратуры», — рассказали в ведомстве. Как ранее писало URA.RU, после взлета самолет кружил над Тюменью более двух часов. Это было необходимо, чтобы выработать топливо перед посадкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...