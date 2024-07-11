СВР России получила данные о поисках американцами замены Зеленскому

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США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому
США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому Фото:

Согласно информации, полученной резидентом Службы внешней разведки России в Киеве, США усиливают поиски потенциальной замены украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом стало известно из шифрограммы, опубликованной журналом «Разведчик». 

«Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера», — говорится в шифрограмме, опубликованной в журнале. Указывается, что американская сторона уже установила контакты с рядом украинских политических деятелей, включая экс-президента Петра Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко, главу Офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова.

В документе отмечается, что легитимность Зеленского утрачивается по истечении пятилетнего срока его президентских полномочий, а также из-за растущего недовольства украинцев продолжительным конфликтом с Россией. В связи с этим США рассматривают возможность поддержки нового кандидата на пост главы государства.

Официально Зеленский перестал быть президентом еще 20 мая, согласно Конституции Украины. В 2024 году должны были пройти выборы в стране, но они были сначала несколько раз перенесены, а затем — отменены на текущий год. Российский президент Владимир Путин отмечал нелегитимность украинского главы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не будут преждевременно комментировать заявления СВР о поиске Западом альтернатив Зеленскому, передает 360.ru

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Согласно информации, полученной резидентом Службы внешней разведки России в Киеве, США усиливают поиски потенциальной замены украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом стало известно из шифрограммы, опубликованной журналом «Разведчик».  «Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера», — говорится в шифрограмме, опубликованной в журнале. Указывается, что американская сторона уже установила контакты с рядом украинских политических деятелей, включая экс-президента Петра Порошенко, мэра Киева Виталия Кличко, главу Офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова. В документе отмечается, что легитимность Зеленского утрачивается по истечении пятилетнего срока его президентских полномочий, а также из-за растущего недовольства украинцев продолжительным конфликтом с Россией. В связи с этим США рассматривают возможность поддержки нового кандидата на пост главы государства. Официально Зеленский перестал быть президентом еще 20 мая, согласно Конституции Украины. В 2024 году должны были пройти выборы в стране, но они были сначала несколько раз перенесены, а затем — отменены на текущий год. Российский президент Владимир Путин отмечал нелегитимность украинского главы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не будут преждевременно комментировать заявления СВР о поиске Западом альтернатив Зеленскому, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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