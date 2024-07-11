11 июля 2024

На главной переправе Ямала приостановили движение паромов

Паромы на переправе Салехард — Лабытнанги приостановили работу из-за ветра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за сильного ветра паромы через Обь временно не ходят (архивное фото)
Из-за сильного ветра паромы через Обь временно не ходят (архивное фото) Фото:

На переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили свое движение паромы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — рассказали в официальном telegram-канале дорожного департамента. Ветер в районе переправы достигает 18 метров в секунду. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили свое движение паромы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — рассказали в официальном telegram-канале дорожного департамента. Ветер в районе переправы достигает 18 метров в секунду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...