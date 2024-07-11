На главной переправе Ямала приостановили движение паромов

Из-за сильного ветра паромы через Обь временно не ходят (архивное фото)
На переправе Салехард — Лабытнанги временно приостановили свое движение паромы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Из-за усиления ветра паромы на переправе Салехард-Лабытнанги временно приостановили работу», — рассказали в официальном telegram-канале дорожного департамента. Ветер в районе переправы достигает 18 метров в секунду.
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