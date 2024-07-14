Тюменский сенатор высказался по поводу покушения на Трампа

Тюменский сенатор Тараканов: покушение на Трампа было ожидаемо

15 июля 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Трампа ранили в ухо во время покушения на него Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Сенатор от исполнительной власти Тюменской области Павел Тараканов заявил, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа было ожидаемо. Об этом он написал в telegram-канале. После происшествия он усомнился в работе американских спецслужб. «Покушение на Дональда Трампа. К счастью, для него неудачное. К сожалению, ожидаемое. Не могут остановить Трампа на пути к победе на выборах Президента США законными методами. Поэтому попытка физического устранения — крайний шаг, на который пошли его недруги. Несколько недель штаб Трампа просил усилить охрану — администрация Байдена отказала», — написал Тараканов. Он считает, что вооруженному дали подобраться на удобную для стрельбы позицию на расстоянии всего около 125 метров. По его словам, очевидцы видели, предупреждали полицию и секретную службу о человеке с винтовкой на крыше здания, но предупреждение проигнорировали. «Секретная служба, судя по видео, не сильно спешила прикрывать Трампа. <…> Когда прогоняешь в голове последовательность событий, накладываешь это на историю США, возникает стойкая мысль, что покушение подготовлено при помощи/умышленном попустительстве американских спецслужб. Либо они просто некомпетентны, во что верится еще меньше», — сделал вывод Тараканов. Покушение было совершено во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании. В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Дональд Трамп был ранен в ухо. Что известно о стрелявшем в Трампа — в материале URA.RU. Вооруженного ликвидировал снайпер Секретной службы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от исполнительной власти Тюменской области Павел Тараканов заявил, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа было ожидаемо. Об этом он написал в telegram-канале. После происшествия он усомнился в работе американских спецслужб. «Покушение на Дональда Трампа. К счастью, для него неудачное. К сожалению, ожидаемое. Не могут остановить Трампа на пути к победе на выборах Президента США законными методами. Поэтому попытка физического устранения — крайний шаг, на который пошли его недруги. Несколько недель штаб Трампа просил усилить охрану — администрация Байдена отказала», — написал Тараканов. Он считает, что вооруженному дали подобраться на удобную для стрельбы позицию на расстоянии всего около 125 метров. По его словам, очевидцы видели, предупреждали полицию и секретную службу о человеке с винтовкой на крыше здания, но предупреждение проигнорировали. «Секретная служба, судя по видео, не сильно спешила прикрывать Трампа. <…> Когда прогоняешь в голове последовательность событий, накладываешь это на историю США, возникает стойкая мысль, что покушение подготовлено при помощи/умышленном попустительстве американских спецслужб. Либо они просто некомпетентны, во что верится еще меньше», — сделал вывод Тараканов. Покушение было совершено во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании. В результате инцидента один зритель погиб, а двое других получили тяжелые ранения. Дональд Трамп был ранен в ухо. Что известно о стрелявшем в Трампа — в материале URA.RU. Вооруженного ликвидировал снайпер Секретной службы