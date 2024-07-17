В ХМАО утонули ребенок и мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По обоим инцидентам утопления проводятся следственные мероприятия (архивное фото)
По обоим инцидентам утопления проводятся следственные мероприятия (архивное фото) Фото:

В ХМАО в результате двух отдельных инцидентов утонули 11-летний ребенок и 43-летний мужчина. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

«В сельском поселении Саранпауль (Березовский район) очевидцы достали двух детей из реки Ляпин. 12-летнего мальчика удалось реанимировать, а второго ребенка 11 лет, к сожалению, спасти не удалось», — сказано в telegram-канале ведомства.

В Нижневартовском районе произошла еще одна трагедия. 43-летний мужчина утонул в озере Буцык. Несмотря на усилия очевидцев, его не удалось спасти. В настоящее время по обоим случаям утопления проводятся следственные мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО в результате двух отдельных инцидентов утонули 11-летний ребенок и 43-летний мужчина. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. «В сельском поселении Саранпауль (Березовский район) очевидцы достали двух детей из реки Ляпин. 12-летнего мальчика удалось реанимировать, а второго ребенка 11 лет, к сожалению, спасти не удалось», — сказано в telegram-канале ведомства. В Нижневартовском районе произошла еще одна трагедия. 43-летний мужчина утонул в озере Буцык. Несмотря на усилия очевидцев, его не удалось спасти. В настоящее время по обоим случаям утопления проводятся следственные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...