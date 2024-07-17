В ХМАО утонули ребенок и мужчина

В ХМАО в результате двух отдельных инцидентов утонули 11-летний ребенок и 43-летний мужчина. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
«В сельском поселении Саранпауль (Березовский район) очевидцы достали двух детей из реки Ляпин. 12-летнего мальчика удалось реанимировать, а второго ребенка 11 лет, к сожалению, спасти не удалось», — сказано в telegram-канале ведомства.
В Нижневартовском районе произошла еще одна трагедия. 43-летний мужчина утонул в озере Буцык. Несмотря на усилия очевидцев, его не удалось спасти. В настоящее время по обоим случаям утопления проводятся следственные мероприятия.
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