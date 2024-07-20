20 июля 2024
19 июля 2024

Жителям ЯНАО покажут фильм о поездке губернатора в тундру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальцам покажут фильм о жизни коренных народов Севера
Ямальцам покажут фильм о жизни коренных народов Севера Фото:

В ЯНАО сняли документальный фильм о третьей поездке губернатора региона Дмитрия Артюхова в тундру. Картина повествует об истории, быте и условиях жизни коренных народов Севера, расскажет личные истории кочевников.

«Третье чумовое путешествие Дмитрия Артюхова. Документальный фильм „Тундра. Большая семья“... [Мы расскажем] философию этой непростой, удивительной жизни. Жизни в вечном движении. По законам природы и предков», — написано в анонсе «Ямал-Медиа», на площадке которого и выйдет фильм.

В сети уже появился трейлер. Артюхов поделился им на своей странице «ВКонтакте».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО сняли документальный фильм о третьей поездке губернатора региона Дмитрия Артюхова в тундру. Картина повествует об истории, быте и условиях жизни коренных народов Севера, расскажет личные истории кочевников. «Третье чумовое путешествие Дмитрия Артюхова. Документальный фильм „Тундра. Большая семья“... [Мы расскажем] философию этой непростой, удивительной жизни. Жизни в вечном движении. По законам природы и предков», — написано в анонсе «Ямал-Медиа», на площадке которого и выйдет фильм. В сети уже появился трейлер. Артюхов поделился им на своей странице «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...