Ямальцам покажут фильм о жизни коренных народов Севера
В ЯНАО сняли документальный фильм о третьей поездке губернатора региона Дмитрия Артюхова в тундру. Картина повествует об истории, быте и условиях жизни коренных народов Севера, расскажет личные истории кочевников.
«Третье чумовое путешествие Дмитрия Артюхова. Документальный фильм „Тундра. Большая семья“... [Мы расскажем] философию этой непростой, удивительной жизни. Жизни в вечном движении. По законам природы и предков», — написано в анонсе «Ямал-Медиа», на площадке которого и выйдет фильм.
В сети уже появился трейлер. Артюхов поделился им на своей странице «ВКонтакте».
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