В Тюмени отменили фестиваль уличных спектаклей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль проводился в Тюмени с 2005 года
Фестиваль проводился в Тюмени с 2005 года Фото:

В Тюмени в 2024 году не состоится фестиваль уличных спектаклей «Сны улиц». Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Мы знаем, вы ждете от нас весточки — когда, где и как пройдут Сны улиц в этом году…Но, к сожалению, вынуждены сообщить, что это тюменское лето будет без „Снов“», — написали в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Сны улиц» проходят в Тюмени с 2005 года. Как отметили организаторы, фестивалю нужно взять паузу и изменить программу и команду, а также найти больше денег..

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в 2024 году не состоится фестиваль уличных спектаклей «Сны улиц». Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте». «Мы знаем, вы ждете от нас весточки — когда, где и как пройдут Сны улиц в этом году…Но, к сожалению, вынуждены сообщить, что это тюменское лето будет без „Снов“», — написали в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Сны улиц» проходят в Тюмени с 2005 года. Как отметили организаторы, фестивалю нужно взять паузу и изменить программу и команду, а также найти больше денег..
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...