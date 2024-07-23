В Тюмени отменили фестиваль уличных спектаклей

Фестиваль проводился в Тюмени с 2005 года
В Тюмени в 2024 году не состоится фестиваль уличных спектаклей «Сны улиц». Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Мы знаем, вы ждете от нас весточки — когда, где и как пройдут Сны улиц в этом году…Но, к сожалению, вынуждены сообщить, что это тюменское лето будет без „Снов“», — написали в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
«Сны улиц» проходят в Тюмени с 2005 года. Как отметили организаторы, фестивалю нужно взять паузу и изменить программу и команду, а также найти больше денег..
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