Погибшего на СВО пермяка посмертно наградили орденом Мужества

Награду вручили сестре погибшего бойца
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пермского участника СВО Игоря Степанова, погибшего при выполнении боевых задач, посмертно наградили орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин.
«Посмертно награжден орденом Мужества Степанов Игорь Витальевич. Погиб 29 апреля 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении.
Уточняется, что орден Мужества присужден за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Награду вручили сестре бойца.
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