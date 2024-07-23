23 июля 2024

Погибшего на СВО пермяка посмертно наградили орденом Мужества

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Награду вручили сестре погибшего бойца
Награду вручили сестре погибшего бойца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермского участника СВО Игоря Степанова, погибшего при выполнении боевых задач, посмертно наградили орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин.

«Посмертно награжден орденом Мужества Степанов Игорь Витальевич. Погиб 29 апреля 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Уточняется, что орден Мужества присужден за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Награду вручили сестре бойца.

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Пермского участника СВО Игоря Степанова, погибшего при выполнении боевых задач, посмертно наградили орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин. «Посмертно награжден орденом Мужества Степанов Игорь Витальевич. Погиб 29 апреля 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении. Уточняется, что орден Мужества присужден за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Награду вручили сестре бойца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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