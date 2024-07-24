В Курганской области огурцы подешевели за неделю на 15%

Средняя цена огурцов в Курганской области за последнюю неделю снизилась на 15%, достигнув отметки в 116,9 рублей за килограмм. Об этом сообщили в службе государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
«По данным на 22 июля, стоимость килограмма огурцов в Курганской области уменьшилась на 15%. Теперь средняя цена составляет 116,9 рубля», — указывает статистика Свердловскстата.
В то же время, отмечается рост цен на другие продукты питания, включая свежую белокочанную капусту, помидоры и колбасные изделия. Помимо падения цен на огурцы, зафиксировано увеличение стоимости других продуктов. Например, капуста подорожала до 40 рублей за килограмм, что составляет рост на 8%, помидоры выросли в цене на 4,3%, достигнув более 190 рублей за килограмм, а цена сосисок и сарделек увеличилась почти на 3%, до 443,5 рублей за килограмм.
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