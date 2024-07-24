24 июля 2024

В Курганской области огурцы подешевели за неделю на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на свежие огурцы выросли на 15%
Цена на свежие огурцы выросли на 15% Фото:

Средняя цена огурцов в Курганской области за последнюю неделю снизилась на 15%, достигнув отметки в 116,9 рублей за килограмм. Об этом сообщили в службе государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«По данным на 22 июля, стоимость килограмма огурцов в Курганской области уменьшилась на 15%. Теперь средняя цена составляет 116,9 рубля», — указывает статистика Свердловскстата.

В то же время, отмечается рост цен на другие продукты питания, включая свежую белокочанную капусту, помидоры и колбасные изделия. Помимо падения цен на огурцы, зафиксировано увеличение стоимости других продуктов. Например, капуста подорожала до 40 рублей за килограмм, что составляет рост на 8%, помидоры выросли в цене на 4,3%, достигнув более 190 рублей за килограмм, а цена сосисок и сарделек увеличилась почти на 3%, до 443,5 рублей за килограмм.

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Средняя цена огурцов в Курганской области за последнюю неделю снизилась на 15%, достигнув отметки в 116,9 рублей за килограмм. Об этом сообщили в службе государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «По данным на 22 июля, стоимость килограмма огурцов в Курганской области уменьшилась на 15%. Теперь средняя цена составляет 116,9 рубля», — указывает статистика Свердловскстата. В то же время, отмечается рост цен на другие продукты питания, включая свежую белокочанную капусту, помидоры и колбасные изделия. Помимо падения цен на огурцы, зафиксировано увеличение стоимости других продуктов. Например, капуста подорожала до 40 рублей за килограмм, что составляет рост на 8%, помидоры выросли в цене на 4,3%, достигнув более 190 рублей за килограмм, а цена сосисок и сарделек увеличилась почти на 3%, до 443,5 рублей за килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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