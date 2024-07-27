Один из пострадавших при пожаре в Ульяновске находится в коме

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
Мужчина с ожогами четвертой степени находится в коме в реанимации Фото:

Мужчина, который пострадал при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске, находится в коме с ожогами четвертой степени. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«В реанимации сейчас мужчина в коме, у него ожоги четвертой степени», — написал Алексей Русских. По его словам, состояние мужчины «очень тяжелое», врачи пытаются спасти его. Также Русских упомянул, что врачам удалось стабилизировать состояние еще двух пострадавших: мужчины и женщины, которые были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.

В этом пожаре погибли три человека: 2-летний мальчик, его мать и пожилая женщина 88 лет. Губернатор области распорядился об организации похорон для погибших. По предварительной информации, причиной возгорания стало использование самодельного самогонного аппарата.

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Мужчина, который пострадал при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске, находится в коме с ожогами четвертой степени. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. «В реанимации сейчас мужчина в коме, у него ожоги четвертой степени», — написал Алексей Русских. По его словам, состояние мужчины «очень тяжелое», врачи пытаются спасти его. Также Русских упомянул, что врачам удалось стабилизировать состояние еще двух пострадавших: мужчины и женщины, которые были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. В этом пожаре погибли три человека: 2-летний мальчик, его мать и пожилая женщина 88 лет. Губернатор области распорядился об организации похорон для погибших. По предварительной информации, причиной возгорания стало использование самодельного самогонного аппарата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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