Происшествия Пожары Один из пострадавших при пожаре в Ульяновске находится в коме 27 июля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 + Мужчина с ожогами четвертой степени находится в коме в реанимации Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Мужчина, который пострадал при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске, находится в коме с ожогами четвертой степени. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. «В реанимации сейчас мужчина в коме, у него ожоги четвертой степени», — написал Алексей Русских. По его словам, состояние мужчины «очень тяжелое», врачи пытаются спасти его. Также Русских упомянул, что врачам удалось стабилизировать состояние еще двух пострадавших: мужчины и женщины, которые были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. В этом пожаре погибли три человека: 2-летний мальчик, его мать и пожилая женщина 88 лет. Губернатор области распорядился об организации похорон для погибших. По предварительной информации, причиной возгорания стало использование самодельного самогонного аппарата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мужчина, который пострадал при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске, находится в коме с ожогами четвертой степени. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. «В реанимации сейчас мужчина в коме, у него ожоги четвертой степени», — написал Алексей Русских. По его словам, состояние мужчины «очень тяжелое», врачи пытаются спасти его. Также Русских упомянул, что врачам удалось стабилизировать состояние еще двух пострадавших: мужчины и женщины, которые были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. В этом пожаре погибли три человека: 2-летний мальчик, его мать и пожилая женщина 88 лет. Губернатор области распорядился об организации похорон для погибших. По предварительной информации, причиной возгорания стало использование самодельного самогонного аппарата. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям