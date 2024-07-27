Один из пострадавших при пожаре в Ульяновске находится в коме

Мужчина, который пострадал при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске, находится в коме с ожогами четвертой степени. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
«В реанимации сейчас мужчина в коме, у него ожоги четвертой степени», — написал Алексей Русских. По его словам, состояние мужчины «очень тяжелое», врачи пытаются спасти его. Также Русских упомянул, что врачам удалось стабилизировать состояние еще двух пострадавших: мужчины и женщины, которые были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.
В этом пожаре погибли три человека: 2-летний мальчик, его мать и пожилая женщина 88 лет. Губернатор области распорядился об организации похорон для погибших. По предварительной информации, причиной возгорания стало использование самодельного самогонного аппарата.
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